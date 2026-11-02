Nikolas Ferreira anuncia terceira gravidez da esposa: 'Resposta de Deus'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou nesta segunda-feira (2/11) que será pai pela terceira vez. A novidade foi divulgada em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual o parlamentar aparece ao lado da esposa, Lívia Orletti. O casal já tem duas filhas, Aurora, de 2 anos, e Serena, de 1. Ainda não há informação sobre o sexo do bebê.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na gravação, Nikolas relacionou a chegada de mais um filho ao período recente de campanha eleitoral. Segundo ele, foram 69 dias de atividades, com passagens por mais de 80 cidades. O deputado afirmou ter recebido a notícia da gravidez como uma "resposta de Deus" diante do cenário que descreveu como turbulento.



"Em um mundo tão turbulento, um mundo tão de trevas, filhos são luz, são herança do Senhor e eu não tenho dúvidas de que vêm no momento certo, como resposta de Deus para os tempos que estamos vivendo", declarou.



O parlamentar também disse que a chegada do bebê representa uma oportunidade de voltar a atenção para a família. Ao compartilhar o anúncio, afirmou estar grato e desejou que a criança nasça com saúde e bênçãos. Na legenda da publicação, escreveu que o mundo precisa de mais luz e acrescentou que "mais uma está vindo".



Nikolas e Lívia Orletti estão casados desde 2023. A primeira filha do casal, Aurora, nasceu em março de 2024. Já Serena nasceu em setembro de 2025.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Trajetória política



Além da novidade familiar, Nikolas foi reeleito deputado federal por Minas Gerais nas eleições de 2026. O parlamentar recebeu mais de 3,1 milhões de votos.