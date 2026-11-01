Cleitinho mergulha em cachoeira gelada em Diamantina: ‘Na tora’

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), publicou um vídeo nas redes sociais, nesse sábado (31/10), em que aparece entrando na Cachoeira da Sentinela, localizada no Parque Estadual do Biribiri, em Diamantina, na Região Central do estado. Na gravação, o chefe do Executivo eleito diz que pretende atuar como “garoto-propaganda” das belezas naturais e do turismo de Minas Gerais.

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“Gente, não adianta ser o garoto-propaganda para mostrar as riquezas de Minas Gerais, o turismo de Minas Gerais, se não praticar. Olha aqui, a Cachoeira da Sentinela. Eu vou ter que entrar, na tora, e tá gelada, viu? Na tora”, declarou Cleitinho, antes de entrar na água.

Durante a gravação, uma pessoa que acompanhava o governador brincou sobre a temperatura da água. “Não tá frio aqui, não”, disse. Cleitinho rebateu: “Ah, não está, não? Entra aqui para você ver”.

A visita à cachoeira ocorreu durante a passagem do governador pela região de Diamantina. Na sexta-feira (30/10), Cleitinho havia publicado outro vídeo em que relatou ter dirigido por cinco horas até o município de Datas, no Vale do Jequitinhonha.

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Na ocasião, o governador elogiou as atrações turísticas da região e prometeu mostrar as cachoeiras aos seguidores no dia seguinte. “Eu tô vindo em Datas, cidade maravilhosa do Vale do Jequitinhonha. Tem cachoeira aqui, vou mostrar para vocês amanhã, viu? A terra do morango”, disse.

