Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Leila do Vôlei
Voto para o Senado é duplo nestas eleições: veja como votar e confira a lista com o número de todos os candidatos para não errar na urna
compartilhe
O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4/10). No Distrito Federal, os eleitores vão às urnas para escolher deputados federais e distritais, governadores, presidente da República e dois senadores.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A candidata Leila do Vôlei, do PDT, concorre a uma das vagas ao Senado pelo DF com o número 123.
Leia Mais
Eleições no Ceará (CE): saiba o número de Luizianne Lins ao Senado
Eleições em São Paulo (SP): saiba o número de Simone Tebet ao Senado
Eleições 2026: saiba o número de Alcides Fernandes para o Senado no CE
Como votar para senador?
Para escolher um candidato ao Senado, o eleitor precisa digitar o número correspondente, que é formado por três dígitos. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela da urna, basta apertar o botão verde "confirma".
Quantas vezes o eleitor tem que votar para senador?
Nestas eleições, o eleitor deve votar duas vezes para o cargo de senador. Isso porque serão escolhidos dois representantes nos 26 estados e no Distrito Federal. É necessário escolher dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso o eleitor repita o voto, o segundo será anulado.
Veja a lista com todos os candidatos ao Senado pelo DF e seus números:
Bia Kicis (PL): 223
David Horn (PCO): 290
Erika Kokay (PT): 131
Guto Felício dos Santos (PSDB): 456
Leila do Vôlei (PDT): 123
Marley (AVANTE): 700
Michelle Bolsonaro (PL): 222
Professor Guilherme Amorim (UP): 800
Ronaldo Fonseca (PSD): 555
Sebastião Coelho (NOVO): 300
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Zanata (PSTU): 161