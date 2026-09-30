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Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Leila do Vôlei

Voto para o Senado é duplo nestas eleições: veja como votar e confira a lista com o número de todos os candidatos para não errar na urna

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Repórter
30/09/2026 16:00

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Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Leila do Vôlei
Leila do Vôlei, candidata ao Senado pelo Distrito Federal, durante sessão parlamentar em Brasília crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4/10). No Distrito Federal, os eleitores vão às urnas para escolher deputados federais e distritais, governadores, presidente da República e dois senadores.

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A candidata Leila do Vôlei, do PDT, concorre a uma das vagas ao Senado pelo DF com o número 123.

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Como votar para senador?

Para escolher um candidato ao Senado, o eleitor precisa digitar o número correspondente, que é formado por três dígitos. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela da urna, basta apertar o botão verde "confirma".

Quantas vezes o eleitor tem que votar para senador?

Nestas eleições, o eleitor deve votar duas vezes para o cargo de senador. Isso porque serão escolhidos dois representantes nos 26 estados e no Distrito Federal. É necessário escolher dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso o eleitor repita o voto, o segundo será anulado.

Veja a lista com todos os candidatos ao Senado pelo DF e seus números:

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