Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Leila do Vôlei

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4/10). No Distrito Federal, os eleitores vão às urnas para escolher deputados federais e distritais, governadores, presidente da República e dois senadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A candidata Leila do Vôlei, do PDT, concorre a uma das vagas ao Senado pelo DF com o número 123.

Leia Mais

Como votar para senador?

Para escolher um candidato ao Senado, o eleitor precisa digitar o número correspondente, que é formado por três dígitos. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela da urna, basta apertar o botão verde "confirma".

Quantas vezes o eleitor tem que votar para senador?

Nestas eleições, o eleitor deve votar duas vezes para o cargo de senador. Isso porque serão escolhidos dois representantes nos 26 estados e no Distrito Federal. É necessário escolher dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso o eleitor repita o voto, o segundo será anulado.

Veja a lista com todos os candidatos ao Senado pelo DF e seus números: