Eleições em São Paulo (SP): saiba o número de Simone Tebet ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 será no domingo, 4 de outubro. Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

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O número de Simone Tebet (PSB) para a disputa ao Senado em São Paulo é 400.

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Como votar para senador?

Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por três dígitos, e apertar a tecla verde "confirma". Antes, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos.

Nas Eleições 2026, dois senadores serão eleitos nos 26 estados e no Distrito Federal. Por isso, o eleitor precisa votar duas vezes, escolhendo candidatos diferentes. Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes, pois o segundo voto será anulado.

Candidatos ao Senado por SP em 2026

André do Prado (PL): 222

Dra Eliana Ferreira (PSTU): 161

Ednelson Cesaretti (PCO): 290

Geraldo Rufino (Podemos): 200

Guilherme Derrite (PP): 111

Guto Schiavetto (Missão): 144

Maíra de Souza (UP): 808

Marcio Alves (UP): 800

Marina Silva (Rede): 180

Petter Maahs (PCB): 211

Simone Tebet (PSB): 400

Soninha Francine (Cidadania): 232

Weller Gonçalves (PSTU): 160

William Teixeira (Agir): 360 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



