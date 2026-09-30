Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Paula Belmonte

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece em 4 de outubro. Neste dia, os eleitores brasileiros vão às urnas escolher governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, e o presidente da República.

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Para o governo do Distrito Federal, a candidata Paula Belmonte, da Federação PSDB Cidadania, concorre com o número 45.

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Para votar em um candidato ao governo, o eleitor deve digitar os dois números correspondentes na urna eletrônica. É importante conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos antes de apertar o botão verde "confirma".

A votação será realizada em duas datas. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro e o segundo, para 25 de outubro. Em ambos os dias, o horário será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

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