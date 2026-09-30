Eleições em Pernambuco (PE): saiba o número de João Campos ao governo

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre em 4 de outubro, um domingo. Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, governadores e o presidente da República.

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O número de João Campos, candidato do Partido Socialista Brasileiro (PSB) para o governo de Pernambuco, é 40.

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Como votar para governador?

Para escolher o governador de Pernambuco, o eleitor deve digitar o número do candidato, que é formado por dois dígitos. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos, basta apertar o botão verde "confirma".

Qual é a data e o horário das Eleições 2026?

O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, enquanto o segundo turno está agendado para o dia 25 do mesmo mês.

Em ambas as datas, a votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Quem são os candidatos ao Governo de Pernambuco?