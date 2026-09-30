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Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Pedro Paulo ao Senado

Veja a lista completa de candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro e saiba como votar para eleger os dois novos representantes do estado em outubro

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Repórter
30/09/2026 10:52

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Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Pedro Paulo ao Senado
Pedro Paulo, candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro (PSD) crédito: Divulgação / Câmara dos Deputados

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre no domingo, 4 de outubro. Os eleitores irão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, governadores e o presidente da República.

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O número do candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro Pedro Paulo (PSD) é o 555. Para votar, o eleitor deve digitar os três dígitos na urna eletrônica e confirmar após verificar a foto, o nome e o partido.

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Nestas eleições, será preciso votar duas vezes para o cargo de senador, pois dois representantes serão eleitos por estado e no Distrito Federal. O eleitor deve escolher dois candidatos diferentes. Se o mesmo concorrente for escolhido duas vezes, o segundo voto será anulado.

Candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro

  • Benedita — 131

  • Carlos Jordy (PL) — 221

  • Carlos Portinho (PL) — 222 (atual senador em busca de reeleição)

  • Helio Secco (Missão) — 144

  • Luciano Mattos (PRTB) — 280

  • Luiz Eugênio (PCO) — 290

  • Marcelo Crivella (Republicanos) — 100

  • Marcos Dias (Podemos) — 200

  • Michelly Xavier (UP) — 800

  • Monica Benicio (PSOL) — 500

  • Ó Clemente (Democrata) — 355

  • Paula Falcão (PSTU) — 160

  • Pedro Paulo (PSD) — 555

  • Vinícius Benevides (UP) — 808

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  • Waguinho (Republicanos) — 101


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