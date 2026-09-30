Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Pedro Paulo ao Senado
Veja a lista completa de candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro e saiba como votar para eleger os dois novos representantes do estado em outubro
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O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre no domingo, 4 de outubro. Os eleitores irão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, governadores e o presidente da República.
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O número do candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro Pedro Paulo (PSD) é o 555. Para votar, o eleitor deve digitar os três dígitos na urna eletrônica e confirmar após verificar a foto, o nome e o partido.
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Nestas eleições, será preciso votar duas vezes para o cargo de senador, pois dois representantes serão eleitos por estado e no Distrito Federal. O eleitor deve escolher dois candidatos diferentes. Se o mesmo concorrente for escolhido duas vezes, o segundo voto será anulado.
Candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro
Benedita — 131
Carlos Jordy (PL) — 221
Carlos Portinho (PL) — 222 (atual senador em busca de reeleição)
Helio Secco (Missão) — 144
Luciano Mattos (PRTB) — 280
Luiz Eugênio (PCO) — 290
Marcelo Crivella (Republicanos) — 100
Marcos Dias (Podemos) — 200
Michelly Xavier (UP) — 800
Monica Benicio (PSOL) — 500
Ó Clemente (Democrata) — 355
Paula Falcão (PSTU) — 160
Pedro Paulo (PSD) — 555
Vinícius Benevides (UP) — 808
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Waguinho (Republicanos) — 101