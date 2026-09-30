Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Grass ao governo
O primeiro turno acontece neste domingo (4/10); veja a lista completa com os números de todos os candidatos que disputam o Palácio do Buriti
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Os eleitores brasileiros vão às urnas no próximo domingo (4/10) para o primeiro turno das Eleições 2026. Na data, serão escolhidos senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.
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O número do candidato Leandro Grass, da coligação "DF do Povo", para o governo do Distrito Federal é 13.
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Para votar em um candidato ao governo, o eleitor deve digitar os dois dígitos correspondentes na urna. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos, basta apertar o botão verde "confirma".
O primeiro turno ocorre em 4 de outubro, e o segundo, em 25 de outubro. Em ambos os dias, a votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
Veja os números dos candidatos ao governo do DF
Cappelli (PSB): 40
Celina Leão (Propósito e Ação): 11
Elisson (Agir): 36
Expedito Mendonça (PCO): 29
Kiko Caputo (Novo): 30
Leandro Grass (DF do Povo): 13
Paula Belmonte (Federação PSDB Cidadania): 45
Professor Robson (PSTU): 16
Professora Samara Mineiro (UP): 80
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Rico Pinheiro (PRTB): 28