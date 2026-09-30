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Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Grass ao governo

O primeiro turno acontece neste domingo (4/10); veja a lista completa com os números de todos os candidatos que disputam o Palácio do Buriti

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Repórter
30/09/2026 15:51

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Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Grass ao governo
Leandro Grass, candidato ao governo do Distrito Federal pela coligação DF do Povo crédito: Divulgação Agência CLDF

Os eleitores brasileiros vão às urnas no próximo domingo (4/10) para o primeiro turno das Eleições 2026. Na data, serão escolhidos senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

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O número do candidato Leandro Grass, da coligação "DF do Povo", para o governo do Distrito Federal é 13.

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Para votar em um candidato ao governo, o eleitor deve digitar os dois dígitos correspondentes na urna. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos, basta apertar o botão verde "confirma".

O primeiro turno ocorre em 4 de outubro, e o segundo, em 25 de outubro. Em ambos os dias, a votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Veja os números dos candidatos ao governo do DF

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