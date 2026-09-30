Assine
overlay
Início Nacional
GOVERNO

Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Sandro Alex ao governo

Confira a numeração do candidato do PSD e de outros concorrentes ao Palácio Iguaçu; veja como votar corretamente na urna eletrônica neste domingo

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
30/09/2026 11:26

compartilhe

×
Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Sandro Alex ao governo
Sandro Alex, candidato ao governo do Paraná pelo PSD crédito: Divulgação / Câmara dos Deputados

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo, 4 de outubro. Eleitores de todo o Brasil vão às urnas para escolher governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e o presidente da República.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O número do candidato ao governo do Paraná, Sandro Alex (PSD), é 55.

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. O segundo turno, se necessário, está marcado para o dia 25 de outubro.

Leia Mais

Como votar para governador

Para escolher o governador, o eleitor deve digitar os dois algarismos correspondentes ao candidato na urna eletrônica. Após a foto aparecer na tela, é preciso conferir se o nome, o número e o partido estão corretos e apertar o botão verde "confirma".

Veja os números de outros candidatos


Tópicos relacionados:

eleicoes eleicoes-2026 governo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay