Eleições em São Paulo (SP): saiba o número de Fernando Haddad ao governo

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Na data, eleitores de todo o Brasil vão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, governadores e o presidente da República.

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Para o governo de São Paulo, o número do candidato Fernando Haddad (PT) é 13.

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Como votar para governador?

Para escolher o candidato ao governo de São Paulo, o eleitor precisa digitar os dois dígitos correspondentes na urna eletrônica. Após conferir a foto, o nome, o número e o partido, basta apertar o botão verde "confirma".

Qual é a data e o horário das Eleições 2026?

A votação do primeiro turno ocorre em 4 de outubro, enquanto o segundo turno está marcado para o dia 25 do mesmo mês. Em ambas as datas, o horário de votação será das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília.

Confira os candidatos ao governo de SP

Veja a lista com o nome e o número dos concorrentes ao governo de São Paulo nas eleições: