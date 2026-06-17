Celina Leão lidera corrida ao Governo do DF e direita se divide

A primeira rodada da pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política aponta que a governadora Celina Leão (PP) lidera a disputa ao Palácio do Buriti, com 27,8% das intenções de votos. O cenário apresentado mostra uma divisão na direita.

O segundo colocado é o ex-governador José Roberto Arruda (PSD), que aparece com 23,5%, tecnicamente empatado com Celina, uma vez que a margem de erro é de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Os dados são da pesquisa estimulada, quando um cartão circular com os nomes dos pretensos candidatos é apresentado ao entrevistado.

Ex-deputado distrital e ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o petista Leandro Grass está na terceira posição, com 9,2%. O senador Izalci Lucas (PL-DF), que tenta viabilizar a pré-candidatura ao governo, embora ainda não tenha apoio da direção regional, é o quarto colocado, com 4,9%. O ex-senador José Antônio Reguffe (Solidariedade) soma 3,5%, mas ainda não definiu o rumo — se será candidato e a qual cargo. A deputada distrital Paula Belmonte (PSDB) aparece com 2,9%.

Ex-presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e ex-interventor da Segurança Pública depois do 8 de Janeiro, o pré-candidato do PSB, Ricardo Cappelli, tem 1,7%. A professora Samara Mineiro, lançada na disputa pelo partido Unidade Popular pelo Socialismo (UP), conta 1,5%. E o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Distrito Federal (OAB-DF), Kiko Caputo (Novo) aparece com 0,5%. A pesquisa indica que 16,7% não votariam em nenhum ou optariam pelo branco ou nulo.

Outros 7,7% não sabem avaliar. O levantamento, que abrange as 33 regiões administrativas, foi a campo entre 11 e 15 de junho, de forma presencial. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem o número DF-08746/2026.

Governador (foto: Valdo Virgo)

Celina Leão lidera também na espontânea

A pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política avaliou também a intenção de votos espontânea do eleitorado, quando o entrevistado cita um nome de sua preferência. Nesse cenário, Celina Leão também lidera. Ela é apontada como candidata em quem o eleitor votaria por 14% dos entrevistados. Arruda está em segundo, indicado por 9,3%. Na sequência, aparecem Leandro Grass, com 4,9%; Izalci Lucas, com 1,3%; Paula Belmonte, com 1,1%. O ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) — que não pode concorrer a um terceiro mandato — é citado por 1%.

A maioria, no entanto, não aponta nenhum candidato da preferência. Entre os entrevistados, 22,6% disseram que não querem votar em ninguém ou vão optar pelo branco ou nulo. Outros 43% não souberam responder.

Arruda e Celina são os mais conhecidos

Entre os candidatos ao Governo do Distrito Federal mais conhecidos estão Arruda e Celina. Entre os entrevistados, 53,5% disseram que conhecem Arruda, embora ele esteja há 16 anos sem mandato, desde que deixou o GDF em meio aos desdobramentos da Operação Caixa de Pandora. Outros 16,8% afirmaram que o conhecem bem. Arruda tem uma longa história em Brasília. Foi secretário de governo, senador, deputado federal mais votado e governador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a pesquisa, 39,9% conhecem bem Celina, atual governadora do DF. Outros 20,6% conhecem mais ou menos. Ela foi secretária de Estado, deputada federal, deputada distrital, presidente da Câmara Legislativa e vice-governadora.