Eleições no Pará (PA): saiba o número de Celso Sabino ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre no domingo, 4 de outubro. Neste dia, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, governadores e o presidente da República.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No Pará, o número do candidato Celso Sabino, do Partido Democrático Trabalhista (PDT) ao Senado, é 123.

Leia Mais

Como votar para senador?

Para escolher um candidato ao Senado, o eleitor precisa digitar o número de três dígitos na urna eletrônica. Antes de finalizar, é importante conferir se a foto, o nome, o número e o partido que aparecem na tela estão corretos.

Após a verificação dos dados, basta apertar o botão verde "confirma" para registrar o voto.

Nas Eleições 2026, serão escolhidos dois senadores em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal. Por isso, o eleitor deverá votar duas vezes para este cargo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

É preciso escolher dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Se o eleitor repetir o voto, o segundo será considerado nulo.