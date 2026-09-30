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Eleições no Pará (PA): saiba o número de Celso Sabino ao Senado

Eleitores paraenses elegem dois senadores este ano; veja como consultar o número do seu candidato e confirmar o voto na urna eletrônica

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Repórter
30/09/2026 15:47

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Eleições no Pará (PA): saiba o número de Celso Sabino ao Senado
Celso Sabino, candidato ao Senado pelo PDT no Pará crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre no domingo, 4 de outubro. Neste dia, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, governadores e o presidente da República.

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No Pará, o número do candidato Celso Sabino, do Partido Democrático Trabalhista (PDT) ao Senado, é 123.

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Como votar para senador?

Para escolher um candidato ao Senado, o eleitor precisa digitar o número de três dígitos na urna eletrônica. Antes de finalizar, é importante conferir se a foto, o nome, o número e o partido que aparecem na tela estão corretos.

Após a verificação dos dados, basta apertar o botão verde "confirma" para registrar o voto.

Nas Eleições 2026, serão escolhidos dois senadores em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal. Por isso, o eleitor deverá votar duas vezes para este cargo.

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É preciso escolher dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Se o eleitor repetir o voto, o segundo será considerado nulo.

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