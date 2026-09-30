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Eleições no Pará (PA): saiba o número de Hana Ghassan ao governo

A candidata do MDB concorre ao cargo de governadora do Pará nestas eleições; veja como confirmar seu voto corretamente na urna eletrônica

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Repórter
30/09/2026 15:15

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Eleições no Pará (PA): saiba o número de Hana Ghassan ao governo
Hana Ghassan, candidata do MDB, concorre ao governo do Pará nas Eleições 2026 com o número 15 crédito: Reprodução / Agência Pará

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher governadores, senadores, deputados federais e estaduais, além do presidente da República.

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A candidata Hana Ghassan, do MDB, concorre ao governo do Pará com o número 15.

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. O segundo turno das eleições está agendado para o dia 25 de outubro.

Como votar para governador

Para escolher o governador, o eleitor deve digitar um número com dois dígitos na urna eletrônica. Após conferir se a foto, o nome do candidato, o número e o partido estão corretos, basta apertar o botão verde "confirma".

Leia Mais

Candidatos ao governo

Veja abaixo a lista com os números dos candidatos:

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