Eleições no Pará (PA): saiba o número de Hana Ghassan ao governo

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher governadores, senadores, deputados federais e estaduais, além do presidente da República.

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A candidata Hana Ghassan, do MDB, concorre ao governo do Pará com o número 15.

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. O segundo turno das eleições está agendado para o dia 25 de outubro.

Como votar para governador

Para escolher o governador, o eleitor deve digitar um número com dois dígitos na urna eletrônica. Após conferir se a foto, o nome do candidato, o número e o partido estão corretos, basta apertar o botão verde "confirma".

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Candidatos ao governo

Veja abaixo a lista com os números dos candidatos: