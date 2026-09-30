Eleições no Pará (PA): saiba o número de Hana Ghassan ao governo
A candidata do MDB concorre ao cargo de governadora do Pará nestas eleições; veja como confirmar seu voto corretamente na urna eletrônica
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O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher governadores, senadores, deputados federais e estaduais, além do presidente da República.
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A candidata Hana Ghassan, do MDB, concorre ao governo do Pará com o número 15.
A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. O segundo turno das eleições está agendado para o dia 25 de outubro.
Como votar para governador
Para escolher o governador, o eleitor deve digitar um número com dois dígitos na urna eletrônica. Após conferir se a foto, o nome do candidato, o número e o partido estão corretos, basta apertar o botão verde "confirma".
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Candidatos ao governo
Veja abaixo a lista com os números dos candidatos:
Hana Ghassan (MDB): 15
Dr. Daniel (Podemos): 20
Araceli (PSOL): 50
Gal Leite (UP): 80
Ruth Reis (Democrata): 35
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Well Macedo (PSTU): 16