População do PA está satisfeita com o governo Helder, mas quer mudança, indica Quaest

A pesquisa Genial/Quaest sobre as eleições no Pará mostra uma aparente contradição entre a aprovação do governo Helder Barbalho (MDB) e as expectativas da população para a sucessão estadual. Ao mesmo tempo que 63% dos entrevistados aprovam a gestão atual, apenas 26% consideram que o trabalho do emedebista deve ter continuidade, 34% entendem que deve ser mudado totalmente e 34% defendem que seja alterado apenas o que não está bom.

Essa percepção dos paraenses se reflete nas intenções de voto. Na pesquisa estimulada para primeiro turno, a governadora Hana Ghassan (MDB), candidata a mais um mandato, aparece com votação entre 19% a 22%, empatada tecnicamente com o principal concorrente, o ex-prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos (Podemos), que obtém 22% ou 24%, em simulações com ou sem Mário Couto (DC). A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais.

No segundo turno, Santos vence Ghassan por 34% a 29%, também dentro da margem de erro.

Apesar desses números, 56% dos entrevistados consideram que Helder merece eleger o sucessor. Segundo a pesquisa, somente 33% da população sabem que Ghassan será a candidata do ex-governador, de quem era vice até o início do mês, quando ele renunciou para disputar uma vaga no Senado. Helder é um dos principais aliados do presidente Lula no MDB.

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Foram realizadas 900 entrevistas entre 21 e 25 de abril. O nível de confiabilidade é de 95%.