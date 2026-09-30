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Eleições no Pará (PA): saiba o número de Zequinha Marinho ao Senado

Candidato disputa uma das duas vagas para o estado neste domingo; veja o passo a passo e o número correto para confirmar seu voto

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Estado de Minas
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Repórter
30/09/2026 15:05

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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4/10). Nesta data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, ou distritais no caso do Distrito Federal. A votação também define os governadores dos estados e quem assumirá a Presidência da República para o próximo mandato.

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O número para votar em Zequinha Marinho, candidato do Podemos ao Senado pelo Pará, é 200.

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Como votar para senador?

Para registrar o voto para senador, o eleitor deve digitar o número do candidato, que é formado por três dígitos. Após conferir a foto, o nome e o partido na tela da urna, basta apertar o botão verde "confirma".

Nas Eleições 2026, o eleitor votará duas vezes para este cargo. Serão escolhidos dois senadores nos 26 estados e no Distrito Federal. Para os outros cargos, o voto é único.

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É preciso escolher dois candidatos diferentes. Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Se o eleitor repetir o voto, o segundo será considerado nulo.

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