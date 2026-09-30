"Leitinho feliz", "Nunca prendeu ninguém": falas de Garotinho em debate viralizam

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O candidato ao governo do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (Republicanos) virou meme ao participar do debate eleitoral da TV Globo, exibido nessa terça-feira (29/9). Um dos principais momentos foi a menção a um projeto chamado “Leitinho Feliz”, que provocou risos entre concorrentes.

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Garotinho explicou que a iniciativa fazia parte da merenda escolar. "No meu governo, eu criei o programa 'Leitinho Feliz'. Nós comprávamos o leite das cooperativas, 'bótavamos' o sabor de chocolate e morango e distribuíamos nas escolas", contou o candidato.

???????? Garotinho (Republicanos) lembra que criou o programa Leitinho Feliz quando foi governador do Rio. Douglas Ruas (PL) e William Siri (PSOL) disfarçaram e seguraram o riso. pic.twitter.com/oypzy1UQzA — Eixo Político (@eixopolitico) September 30, 2026

Durante a fala, as câmeras registraram os adversários Douglas Ruas (PL) e William Siri (PSOL) tentando segurar a risada.

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A medida consta no plano de governo do candidato do Republicanos. O objetivo é fortalecer a merenda escolar e movimentar a economia fluminense.

Em publicação na rede social X em 1º de agosto, Garotinho defendeu os impactos da ação. Ele declarou que "os produtores tinham a certeza da compra da produção", o que, segundo ele, duplicou a produção de leite no Rio.

Outras frases

Em outro momento, Garotinho mirou no candidato Douglas Ruas. O ex-governador afirmou que Ruas, apesar de ser policial concursado há 13 anos, passou a maior parte do tempo em cargos políticos e nunca efetuou uma prisão.

“Eu ouvi aqui um rapaz dizer que ele é policial. Ele há 13 anos concursado, trabalhou 2 anos na polícia, depois foi para o INEA. Depois foi ser secretário do papai. Depois foi secretário de Cláudio Castro. E depois virou presidente da maior quadrilha do Rio, que é a Assembleia Legislativa do Estado. Eu queria um dia perguntar a ele qual foi o bandido que ele prendeu”, atacou.

O Garotinho atacou o Douglas Ruas questionando a carreira de como policial, perguntou quem ele já prendeu na vida e terminou olhando para q câmera tal como um personagem do Zorra Total pic.twitter.com/GNQgA7hGrJ — Diogo Queiroz TETRA ???? ???? (@Dioguindoji) September 30, 2026

O candidato do Republicanos defendeu que, quando ocupou o cargo de secretário de Segurança, prendeu “toda a cúpula do Comando Vermelho”. Em resposta, adversários lembraram que o ex-governador já foi preso cinco vezes.

Outras falas do candidato também repercutiram, como: "O que envelhecem são as ideias. eu sou um jovem, eu sou o garotinho".

"Eu sou um jovem, eu sou um Garotinho"



nao consigo parar de chorar pqp pic.twitter.com/L5ScHGaFVj — filho da puta (@tuliobfr_) September 30, 2026

Ele ainda corrigiu a apresentadora Ana Paula Araújo sobre a divisão regional do estado. Ela insistiu que usava a classificação oficial do governo, ao que Garotinho respondeu que “nem pra dividir o estado o governo presta”, tirando gargalhadas da plateia.

???????? Anthony Garotinho (Republicanos) corrige a apresentadora Ana Paula Araújo sobre a divisão regional do estado do Rio durante debate da Globo.



Ela insistiu que a classificação era “a divisão oficial do governo”. Garotinho respondeu que “nem pra dividir o estado o governo… pic.twitter.com/VimtzCpolx Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia — Eixo Político (@eixopolitico) September 30, 2026

Também na terça-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro manteve a decisão que indeferiu o registro de candidatura de Garotinho ao governo estadual.