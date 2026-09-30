"Leitinho feliz", "Nunca prendeu ninguém": falas de Garotinho em debate viralizam
Candidato do Republicanos chamou atenção nas redes sociais e até provocou risos dos adversários durante debate da TV Globo
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O candidato ao governo do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (Republicanos) virou meme ao participar do debate eleitoral da TV Globo, exibido nessa terça-feira (29/9). Um dos principais momentos foi a menção a um projeto chamado “Leitinho Feliz”, que provocou risos entre concorrentes.
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Garotinho explicou que a iniciativa fazia parte da merenda escolar. "No meu governo, eu criei o programa 'Leitinho Feliz'. Nós comprávamos o leite das cooperativas, 'bótavamos' o sabor de chocolate e morango e distribuíamos nas escolas", contou o candidato.
???????? Garotinho (Republicanos) lembra que criou o programa Leitinho Feliz quando foi governador do Rio. Douglas Ruas (PL) e William Siri (PSOL) disfarçaram e seguraram o riso. pic.twitter.com/oypzy1UQzA— Eixo Político (@eixopolitico) September 30, 2026
Durante a fala, as câmeras registraram os adversários Douglas Ruas (PL) e William Siri (PSOL) tentando segurar a risada.
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A medida consta no plano de governo do candidato do Republicanos. O objetivo é fortalecer a merenda escolar e movimentar a economia fluminense.
Em publicação na rede social X em 1º de agosto, Garotinho defendeu os impactos da ação. Ele declarou que "os produtores tinham a certeza da compra da produção", o que, segundo ele, duplicou a produção de leite no Rio.
Outras frases
Em outro momento, Garotinho mirou no candidato Douglas Ruas. O ex-governador afirmou que Ruas, apesar de ser policial concursado há 13 anos, passou a maior parte do tempo em cargos políticos e nunca efetuou uma prisão.
“Eu ouvi aqui um rapaz dizer que ele é policial. Ele há 13 anos concursado, trabalhou 2 anos na polícia, depois foi para o INEA. Depois foi ser secretário do papai. Depois foi secretário de Cláudio Castro. E depois virou presidente da maior quadrilha do Rio, que é a Assembleia Legislativa do Estado. Eu queria um dia perguntar a ele qual foi o bandido que ele prendeu”, atacou.
O Garotinho atacou o Douglas Ruas questionando a carreira de como policial, perguntou quem ele já prendeu na vida e terminou olhando para q câmera tal como um personagem do Zorra Total pic.twitter.com/GNQgA7hGrJ— Diogo Queiroz TETRA ???? ???? (@Dioguindoji) September 30, 2026
O candidato do Republicanos defendeu que, quando ocupou o cargo de secretário de Segurança, prendeu “toda a cúpula do Comando Vermelho”. Em resposta, adversários lembraram que o ex-governador já foi preso cinco vezes.
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Outras falas do candidato também repercutiram, como: "O que envelhecem são as ideias. eu sou um jovem, eu sou o garotinho".
"Eu sou um jovem, eu sou um Garotinho"— filho da puta (@tuliobfr_) September 30, 2026
nao consigo parar de chorar pqp pic.twitter.com/L5ScHGaFVj
Ele ainda corrigiu a apresentadora Ana Paula Araújo sobre a divisão regional do estado. Ela insistiu que usava a classificação oficial do governo, ao que Garotinho respondeu que “nem pra dividir o estado o governo presta”, tirando gargalhadas da plateia.
???????? Anthony Garotinho (Republicanos) corrige a apresentadora Ana Paula Araújo sobre a divisão regional do estado do Rio durante debate da Globo.
Ela insistiu que a classificação era “a divisão oficial do governo”. Garotinho respondeu que “nem pra dividir o estado o governo… pic.twitter.com/VimtzCpolx
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Também na terça-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro manteve a decisão que indeferiu o registro de candidatura de Garotinho ao governo estadual.