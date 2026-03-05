TJ manda Garotinho apagar postagem com ataque pessoal a secretária estadual

A Justiça do Rio determinou que o ex-governador Anthony Garotinho apague uma publicação nas redes sociais em que insinuava um envolvimento pessoal da secretária estadual de Administração Penitenciária, Maria Rosa Lo Duca Nebel, com um policial.

A decisão foi tomada pela 30ª Vara Cível da capital em uma ação movida pela secretária. O juiz Mauricio Chaves de Souza Lima também determinou que Garotinho se abstenha de fazer novas publicações sobre a vida privada dela.

A decisão do magistrado, contudo, foi parcial. No mesmo processo, o juiz rejeitou o pedido para retirar outras declarações feitas por Garotinho em redes sociais, podcasts e durante depoimento à CPI do Crime Organizado no Senado.

Nessas manifestações, o ex-governador acusou a secretária de irregularidades na gestão do sistema prisional do estado, incluindo suposta cobrança de propina de fornecedores de refeições para presídios e manipulação de licitações. Para o magistrado, críticas e acusações relacionadas à atuação de um gestor público não devem ser removidas de forma antecipada, devendo eventuais abusos ser analisados no decorrer do processo.

Maria Rosa Lo Duca Nebel afirmou no processo ter sido alvo de calúnia, difamação e ataques nas redes sociais. Segundo a secretária, as declarações de Garotinho atingem sua honra e sua reputação.

Como revelou a coluna, Garotinho caminha para disputar uma vaga de deputado federal pelo Republicanos nas eleições de 2026, deixando de lado a possibilidade de concorrer ao Senado.

Procurada, a secretária de Administração Penitenciária informou que não irá se manifestar sobre o caso. Garotinho também foi procurado, mas não respondeu até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.