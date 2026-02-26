No Rio de Janeiro, Garotinho versus Garotinho

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho e seu filho, o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, serão candidatos à Câmara em partidos distintos.

Garotinho pai concorrerá pelo Republicanos e Garotinho filho, talvez pelo PL.

Wladimir Garotinho está filiado ao PP, mas foi convidado pelo próprio Flávio Bolsonaro a se filiar ao PL, como informou a colunista Berenice Seara.

O senador também acenou ao prefeito de Campos com o posto de coordenador da sua campanha presidencial no Norte Fluminense.