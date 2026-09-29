Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Benedita ao Senado

Os eleitores brasileiros vão às urnas no próximo domingo (4/10) para o primeiro turno das Eleições 2026. Na data, serão escolhidos senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

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A candidata Benedita da Silva, do PT, concorre a uma vaga no Senado pelo Rio de Janeiro com o número 131.

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Como votar para senador?

Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, que é composto por três dígitos. Após conferir a foto, o nome e o partido na tela da urna, basta apertar o botão verde "confirma".

Nestas eleições, serão escolhidos dois senadores por estado e no Distrito Federal. Por isso, o eleitor precisará votar duas vezes para o cargo, selecionando dois candidatos diferentes. Não é permitido votar na mesma pessoa duas vezes; caso isso ocorra, o segundo voto será anulado.

Candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro

Veja a lista completa dos candidatos ao cargo no estado:

Benedita (PT) — 131

Carlos Jordy (PL) — 221

Carlos Portinho (PL) — 222 (atual senador buscando a reeleição)

Helio Secco (Missão) — 144

Luciano Mattos (PRTB) — 280

Luiz Eugênio (PCO) — 290

Marcelo Crivella (Republicanos) — 100

Marcos Dias (Podemos) — 200

Michelly Xavier (UP) — 800

Monica Benicio (PSOL) — 500

Ó Clemente (Democrata) — 355

Paula Falcão (PSTU) — 160

Pedro Paulo (PSD) — 555

Vinícius Benevides (UP) — 808

Waguinho (Republicanos) — 101 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



