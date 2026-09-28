Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta segunda (28/9)
Candidatos têm dia de sabatina, encontros e visitas
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Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de sabatina, visitas e encontros nesta segunda-feira (28/9). Confira as agendas:
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Alexandre Kalil (PDT)
10h - Carreata em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).
14h - Entrevista ao Portal Gerais.
15h - Reuniões internas.
18h30 - Caminhada pelo centro comercial de Contagem.
Ben Mendes (Missão)
Sem agenda de campanha.
Cleitinho (Republicanos)
6h - Visita ao Ceasa de Belo Horizonte.
10h30 - Comemoração do aniversário de Campo Belo, no Sul de Minas.
14h - Visita à Ribeirão Vermelho, no Campo das Vertentes.
18h30 - Visita à Arapuá, no Triângulo Mineiro.
Flávio Roscoe (PL)
11h - Sabatina do jornal Estado de Minas.
14h - Visita ao Hospital Risoleta Neves e reunião com a diretoria do hospital.
18h30 - Participação no "Bloquinho do Nikolas Ferreira" em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.
Gabriel Azevedo (MDB)
9h30 - Encontro com representantes do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de Minas Gerais (SICEPOT-MG) e do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG).
11h15 - Encontro com representantes do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais e entrega da resposta à carta-compromisso com a categoria.
13h - Gravação de conteúdo audiovisual.
Henrique Áreas (PCO)
A reportagem procurou o candidato via assessoria, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.
Indira Xavier (UP)
9h - Reunião interna.
18h - Panfletagem no Vale do Jatobá, na região do Barreiro.
Mateus Simões (PSD)
10h - Entrevista ao portal WebTerra.
11h40 - Encontro com prefeitos e lideranças de Sete Lagoas, no Centro-Oeste de Minas.
Patrus Ananias (PT)
9h - Encontro com representantes da Associação Mineira de Municípios (AMM).
14h - Plenária com grupos culturais e caminhada em Sete Lagoas.
16h30 - Caminhada por Justinópolis, em Ribeirão das Neves.
17h50 - Caminhada pelo centro de Ribeirão das Neves.
Rafael Duda (PSTU)
6h - Visita ao Hospital Regional de Betim, na RMBH.
10h30 - Visita ao Restaurante Popular de Betim.
12h - Visita à Escola Estadual Helena Guerra, em Contagem, na RMBH.
14h30 - Reunião de campanha.
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Túlio Lopes (PCB)
12h –Entrevista para a Rádio Sucesso, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.
14h – Panfletagem na praça da Matriz, em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas.
19h21 –Plenária virtual via Instagram.