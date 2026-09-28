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ELEIÇÕES 2026

Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta segunda (28/9)

Candidatos têm dia de sabatina, encontros e visitas

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
28/09/2026 09:57

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Cleitinho, Patrus, Kalil e Gabriel
Candidatos cumprem agenda em diversas cidades de Minas nesta segunda-feira (28/9) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press | Divulgação Campanha Áurea Carolina | Leandro Couri/Campanha Kalil | Divulgação Campanha Gabriel Azevedo

Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de sabatina, visitas e encontros nesta segunda-feira (28/9). Confira as agendas:

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Alexandre Kalil (PDT)

10h - Carreata em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).
14h - Entrevista ao Portal Gerais.
15h - Reuniões internas.
18h30 - Caminhada pelo centro comercial de Contagem.

Ben Mendes (Missão)

Sem agenda de campanha.

Cleitinho (Republicanos)

6h - Visita ao Ceasa de Belo Horizonte.
10h30 - Comemoração do aniversário de Campo Belo, no Sul de Minas.
14h - Visita à Ribeirão Vermelho, no Campo das Vertentes.
18h30 - Visita à Arapuá, no Triângulo Mineiro.

Flávio Roscoe (PL)

11h - Sabatina do jornal Estado de Minas.
14h - Visita ao Hospital Risoleta Neves e reunião com a diretoria do hospital.
18h30 - Participação no "Bloquinho do Nikolas Ferreira" em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Gabriel Azevedo (MDB)

9h30 - Encontro com representantes do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de Minas Gerais (SICEPOT-MG) e do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG).
11h15 - Encontro com representantes do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais e entrega da resposta à carta-compromisso com a categoria.
13h - Gravação de conteúdo audiovisual.

Henrique Áreas (PCO)

A reportagem procurou o candidato via assessoria, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Indira Xavier (UP)

9h - Reunião interna.
18h - Panfletagem no Vale do Jatobá, na região do Barreiro.

Mateus Simões (PSD)

10h - Entrevista ao portal WebTerra.
11h40 - Encontro com prefeitos e lideranças de Sete Lagoas, no Centro-Oeste de Minas.

Patrus Ananias (PT)

9h - Encontro com representantes da Associação Mineira de Municípios (AMM).
14h - Plenária com grupos culturais e caminhada em Sete Lagoas.
16h30 - Caminhada por Justinópolis, em Ribeirão das Neves.
17h50 - Caminhada pelo centro de Ribeirão das Neves.

Rafael Duda (PSTU)

6h - Visita ao Hospital Regional de Betim, na RMBH.

10h30 - Visita ao Restaurante Popular de Betim.

12h - Visita à Escola Estadual Helena Guerra, em Contagem, na RMBH.

14h30 - Reunião de campanha.

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Túlio Lopes (PCB)

12h –Entrevista para a Rádio Sucesso, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.
14h – Panfletagem na praça da Matriz, em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas.
19h21 –Plenária virtual via Instagram.

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