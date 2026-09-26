Datafolha mostra como brasileiros avaliam o Congresso; confira os números

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pouco mais de uma semana para as eleições, 37% dos eleitores avaliam o Congresso Nacional como ruim ou péssimo e 18% como ótimo ou bom, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (26).

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Ao instituto, 40% dos entrevistados disseram considerar o trabalho de deputados federais e senadores como regular, enquanto 6% disseram não saber. Os eleitores tiveram de classificar o desempenho dos congressistas em uma escala de 1 a 5, onde 1 corresponde a ótimo e 5, a péssimo.

O Datafolha ouviu 2.002 eleitores de 22 a 23 de setembro em 125 municípios brasileiros. A margem de erro geral é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o código BR-00304/2026 e foi contratada pela Folha e pela TV Globo.

A avaliação sobre o desempenho dos congressistas se mantém próxima aos números apresentados pelo instituto em maio, quando 37% consideraram ruim ou péssimo, 15% bom ou ótimo, e 43% regular.

Segundo a pesquisa divulgada neste sábado, 22% dos eleitores do presidente Lula (PT) avaliam o Congresso de forma positiva, enquanto o índice é de 15% entre os que declararam voto no senador Flávio Bolsonaro (PL).

A percepção de ruim ou péssimo é maior entre os homens (43%) do que entre as mulheres (32%), e entre quem declarou renda acima de cinco salários mínimos por mês (51%), ante os que recebem até dois salários mínimos (30%).

A avaliação também é pior em todas as regiões brasileiras. Classificaram como ruim ou péssimo 41% no Sudeste, 36% no Sul, 32% no Nordeste e 38% no Centro-Oeste e Norte.

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Já os que enxergam como ótimo ou bom, 16% são do Sudeste, 16% do Sul, 21% do Nordeste e 17% de Centro-Oeste e Norte.

Na próxima semana, os brasileiros vão eleger 513 deputados federais, distribuídos por bancadas proporcionais à população dos estados, e 54 senadores, o equivalente a duas cadeiras por unidade federativa.

A eleição ao Senado é considerada prioritária por muitas campanhas, porque, neste ano, renovará dois terços da casa legislativa. Por isso, candidaturas de direita, em especial as bolsonaristas, buscam conquistar a maioria das cadeiras para conseguir pautar o impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Na semana passada, o Datafolha mostrou que a desconfiança sobre o STF superou numericamente, pela primeira vez, a observada em outras instituições.

Apesar de a crise do Banco Master ter implicado diversos deputados e senadores, as relações de ministros do Supremo com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro provocaram grande impacto na percepção dos eleitores, com 48% deles dizendo não confiar na corte. Entre os entrevistados, 45% disseram desconfiar do Congresso, 45% dos partidos e 42% da Presidência da República.

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As campanhas de esquerda tem alertado ser necessário eleger o máximo de quadros no Legislativo para aprovar projetos de interesse de um eventual novo governo Lula, caso o presidente seja reeleito.