Flávio Bolsonaro encerra dia de campanha em Governador Valadares
Candidato à Presidência pelo PL esteve acompanhado de Flávio Roscoe, candidato ao Governo de Minas, e Nikolas Ferreira, candidato a deputado federal
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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), encerrou os compromissos de campanha desta quinta-feira (24/9) em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O postulante ao Palácio do Planalto se encontrou com apoiadores e políticos na Praça do Imigrante, próximo ao GV Shopping, no Centro da cidade, já à noite, onde todos participaram do chamado “Bloquinho do 22”.
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Após percorrer algumas ruas em um carro de som, na presença de apoiadores, Flávio Bolsonaro seguiu para o Mercado Municipal, onde falou ao público e encerrou o evento. Ele estava acompanhado de Flávio Roscoe, candidato ao Governo de Minas, e de Nikolas Ferreira, candidato a deputado federal.
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Durante o tempo em que esteve na cidade, o candidato não concedeu entrevistas à imprensa. Entre as declarações, afirmou que acredita em uma arrancada para vencer as eleições ainda no primeiro turno. O último compromisso de campanha em Governador Valadares foi uma partida de futebol com correligionários, em um campo de futebol society.
Agenda em Minas
Antes de chegar a Governador Valadares, Flávio Bolsonaro esteve em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, no fim da tarde desta quinta-feira. Ele foi recebido pelo prefeito Fábio Marinho, também do PL, e já estava acompanhado por Nikolas Ferreira e Flávio Roscoe.
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O candidato desfilou pelo Centro da cidade em cima do carro de som. Durante a estadia na cidade, ele fez pronunciamentos breves e também não deu entrevistas.