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SUPREMA CORTE

Lula ignora julgamento sobre Moraes no STF em cerimônia no Planalto

O tribunal discute se Alexandre de Moraes será investigado. O ministro é citado no escândalo do Banco Master

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CS
CAIO SPECHOTO
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CAIO SPECHOTO
Repórter
15/09/2026 13:57

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Presidente Lula da Silva
Lula não menciona julgamento de Moraes no STF crédito: Ricardo : Ricardo Stuckert/PR

FOLHAPRESS - O presidente Lula (PT) ignorou, em cerimônia no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (15/9), o caso do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes enquanto a Corte discutia o tema. O petista participou de cerimônia de sanção na sede do governo e não discursou.

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O Supremo toma, nesta terça, uma das decisões mais sensíveis de sua história. O tribunal discute se Moraes será investigado. O ministro é citado no escândalo do Banco Master.  

Moraes teria sido consultado pelo dono do banco, Daniel Vorcaro, se deveria fugir do país para não ser preso - a troca de mensagens ocorreu poucos dias antes da detenção de Vorcaro. Além disso, o ministro editou um contrato de R$ 131 milhões do escritório de advocacia de sua mulher, Viviane Barci, com o Master.

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O escândalo tem causado desgaste político a Lula. O presidente da República não é implicado no caso, mas foi próximo de Moraes ao longo de quase todo o atual mandato. As acusações contra o ministro do STF dão força ao discurso do grupo político bolsonarista, cujo candidato é o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O assunto não foi mencionado em nenhum dos discursos da cerimônia do Planalto, a sanção de um programa de incentivo à instalação de datacenters no Brasil. Depois da solenidade, o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, foi questionado por jornalistas sobre o julgamento no STF.

Guimarães defendeu "transparência total, suspensão de qualquer sigilo". Também disse que o mundo democrático precisa da Suprema Corte.

"O que vai acontecer, eles estão decidindo. Vamos aguardar para que a sociedade brasileira, ao decidir na eleição, tenha consciência do conteúdo e principalmente das vinculações que cada candidato tem com esse que foi o maior escândalo da história do Brasil", declarou Guimarães. 

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A vinculação à qual Guimarães se refere é a mensagem em que Flávio Bolsonaro pede dinheiro para Vorcaro para finalizar um filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O caso ficou conhecido como "Dark horse", título do filme, e causou desgaste a Flávio quando foi revelado.

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