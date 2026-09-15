Vorcaro pediu ajuda a filho de Fux, que ofereceu 'tapete vermelho'

O banqueiro Daniel Vorcaro solicitou ajuda ao advogado Rodrigo Fux, filho do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal (STF), para um "caso" em novembro de 2024. Mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular do banqueiro revelam que, após o pedido, os dois realizaram uma videoconferência e marcaram encontros no Rio de Janeiro e em Brasília. A informação foi divulgada pelo colunista do jornal “O Globo”, Bela Megale.

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A comunicação entre eles mostra uma relação que mesclava contatos sociais e profissionais, com conversas sobre festas, Carnaval e charutos. O conteúdo, contudo, não detalha qual era o caso ou o tipo de auxílio solicitado por Vorcaro.

O pedido de ajuda ocorreu em 5 de novembro de 2024. "Quero te chamar pra me ajudar num caso", escreveu o dono do Banco Master. Rodrigo Fux aceitou e, após uma reunião por vídeo, Vorcaro enviou um documento identificado como "SLAT TABU". "Vou ler", respondeu o advogado.

Após a análise do material, eles tentaram agendar encontros presenciais. Em uma das trocas, ao marcar uma reunião em seu escritório no Rio, Rodrigo escreveu: "14hs. Marcado" e "Tapete vermelho irmão".

Mensagens de filho de Fux com Vorcaro Reprodução

Encontros e alinhamentos

Em março de 2025, o advogado propôs uma reunião em Brasília para "alinhar algumas questões". O encontro ocorreu na manhã seguinte. Horas depois, Rodrigo Fux orientou Vorcaro a encaminhar um e-mail para seu endereço profissional e também para a secretária de seu pai no STF. "E para a Patrícia. Secretária do meu pai. Com cópia pra mim", escreveu.

Vorcaro pediu ajuda de filho do ministro Luix Fux Reprodução

O escritório de Rodrigo Fux afirmou que "nunca advogou a favor de Daniel Vorcaro ou do Banco Master" e que jamais manteve relação comercial com eles. A nota menciona uma "tentativa de aproximação comercial" por parte do banqueiro que "jamais se concretizou". O ministro Luiz Fux não respondeu aos contatos da colunista.

As conversas mostram uma relação próxima anterior ao pedido de ajuda, com convites para festas e para uma área reservada em um camarote no Carnaval de 2025, estendido a familiares e amigos. Em maio de 2025, Rodrigo sugeriu um café para uma "contextualização".

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A última mensagem disponível é de 30 de agosto de 2025, na qual Rodrigo Fux pergunta: "Vi a movimentação. Só pra eu entender. Vc ainda tem interesse?". O arquivo não contém a resposta de Vorcaro.