Moraes diz que tem testemunhas e questiona: ‘Quem tem medo da PF?’

O ministro Alexandre de Moraes afirmou que levará testemunhas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e questionou "quem tem medo da Polícia Federal" após o ministro André Mendonça ter destituído o diretor-geral da instituição, Andrei Rodrigues. A declaração ocorreu durante a sessão do STF que define se deverá ser aberta ou não uma investigação sobre supostas relações entre Moraes e o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, nesta terça-feira (15/9). Moraes também argumentou que o ministro age a serviço do grupo bolsonarista.

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Para Moraes, as falas demonstram um risco concreto de condições contraditórias e de tumulto processual, uma vez que considera que, caso haja a abertura de uma investigação contra ele, também deve ser investigada a forma que foram levantadas as acusações.

“Não há como julgar hoje sem julgar terça [petição que analisa como Mendonça fez as denúncias contra Moraes]. Quem tem medo da Polícia Federal? Quem chamou a Polícia Federal e exigiu que a PF colocasse um colega na colaboração premiada? E vamos trazer aqui, presidente, e chamar aqui, testemunhas que eu vou indicar, não só policiais, advogados, testemunhas. Eu tenho testemunhas e o ministro André [Mendonça], em reunião, disse ‘incluam o ministro Alexandre’. Por que? Porque está a serviço de um grupo político que quis dar um golpe no país”.

A fala de Moraes foi interrompida repetidas vezes pelo ministro André Mendonça, que dizia “Mentira!”. “Então vamos chamar as testemunhas? Vamos chamar? Não há como julgar hoje sem julgar terça”, respondeu Moraes. Mendonça disse, em tom irônico, “Ahh, ministro!” e afirmou que não iria responder.

O ministro Moraes completou afirmando que não há “nenhum documento apócrifo” e que “todos sabem o que é um relatório de inteligência”. “Os relatórios de inteligência estavam registrados. É só pegar o registro, quem fez, e nós vamos chamar aqui neste Supremo Tribunal Federal, além de advogados que já se colocaram à disposição”, afirmou.

“Tudo o que foi feito, essa investigação fraudulenta contra mim, já começou lá atrás. Não dá pra julgar uma coisa sem julgar a outra”, declarou.

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Em resposta, Gilmar Mendes defendeu que seja proibido que delegados sejam feitos de assessores na Corte.