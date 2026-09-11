"Pelo jeito, os ministros do STF querem disputar as eleições", diz Gabriel

O candidato do MDB ao governo de Minas, Gabriel Azevedo, criticou a exposição de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) durante o período eleitoral e defendeu mudanças na Corte. De acordo com ele, a população não está ligada nas eleições, pois foi desviada para a crise envolvendo o Supremo.

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Ele foi o primeiro candidato ao governo do estado entrevistado pelo Estado de Minas e pela TV Alterosa na série de sabatinas que serão realizadas com os postulantes ao Palácio Tiradentes.

“Nós temos aí uma quantidade considerável de ministros do Supremo Tribunal Federal que, pelo jeito, querem disputar a eleição com a gente.” Apesar de destacar que o governador não tem atribuição sobre os rumos do STF e que esse assunto é da alçada de senadores e deputados, o candidato disse que defende, há muito tempo, um mandato de 12 anos para ministros e redução das decisões monocráticas.





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“Esse é um conjunto de soluções apresentada não para fulanizar, mas para aprimorar a instituição. Agora eu não sou candidato ao Senado. Eu não sou candidato a deputado federal. Esses são os personagens que precisam do escrutínio da população para ela entender o que que eles propõem (no caso do STF)”, defendeu Azevedo.