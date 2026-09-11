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CRISE NO SUPREMO

Aécio defende impeachment no STF: ‘Quem cometeu crime tem que ser punido’

Hoje deputado, ele concorre a uma vaga no Senado Federal, que tem a prerrogativa de derrubar ministros

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
11/09/2026 17:17

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Aécio Neves em entrevista exclusiva ao Estado de Minas
Aécio Neves em entrevista exclusiva ao Estado de Minas crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Candidato ao Senado, o deputado federal Aécio Neves (PSDB) defendeu a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) diante de uma profunda crise que assola a Corte em meio ao escândalo do Banco Master.

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Em entrevista ao Estado de Minas nesta sexta-feira (11/9), o tucano comentou a prerrogativa exclusiva do Senado para abrir processos de impeachment contra os magistrados do Supremo.

"Nenhum brasileiro está acima da lei. Quem cometeu crime tem que ser punido por esse crime. E eu estarei no Senado, como estive outras vezes, em impeachment de presidente da República, pronto para fazer o que é certo", disse.

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Aécio votou a favor dos impeachments de Fernando Collor, como deputado federal em 1992, e de Dilma Rousseff, como senador em 2016.

Ele propõe uma "reforma profunda" no Judiciário, instituindo idade mínima de 50 anos e mandatos de 12 anos para ministros do STF, além de "limitação vigorosa das decisões monocráticas".

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"Eu, como todos os brasileiros, estou extremamente preocupado e indignado com o que nós estamos assistindo hoje. (...) Deveria haver uma atenção maior dos eleitores em relação à classe política, às eleições para o Senado Federal, de forma especial", completou.

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