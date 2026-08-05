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ELEIÇÕES 2026

Vice de Gabriel Azevedo vai priorizar combate à violência contra a mulher

Vereadora Maria Helena Lopes será apresentada em entrevista coletiva nesta quarta-feira (5/8)

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LR
Luiz Ribeiro
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Luiz Ribeiro
Repórter
05/08/2026 12:58

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Vereadora Maria Helena Lopes, de Montes Claros, será companheira de chapa de Gabriel Azevedo na corrida ao Governo de Minas
Vereadora Maria Helena Lopes, de Montes Claros, será companheira de chapa de Gabriel Azevedo na corrida ao Governo de Minas crédito: Câmara Mun. Montes Claros/divulgação

O combate à violência contra a mulher será uma das principais propostas a serem apresentadas na campanha eleitoral pela vereadora Maria Helena Lopes (MDB), de Montes Claros (Norte de Minas), escolhida como candidata a vice-governadora do candidato a governador do MDB, ex-vereador Gabriel Azevedo.

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O representante do MDB vai apresentar a sua companheira de chapa em entrevista coletiva, marcada para as 14h desta quarta-feira (5/9), na sede do diretório regional do partido, em Belo Horizonte. A candidatura do ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte a governador foi oficializada no sábado (1º/8), na convenção do MDB, realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Em entrevista ao Estado de Minas, na manhã desta quarta-feira (5/8), Maria Helena disse que recebeu o convite para ser candidata a vice-governadora do próprio Gabriel Azevedo. A vereadora afirmou que foi surpreendida com o convite. “Fiquei assustada, mas muito honrada”, declarou.

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Ela lembrou que durante a campanha eleitoral dará ênfase às ações de prevenção e combate ao feminicídio e de outras formas de violência contra a mulher, bandeira que já defende durante sua atuação parlamentar.

“Muito se fala na prevenção da violência contra a mulher, mas, além da vontade, é preciso ação administrativa para se combater esse problema”, argumenta. A vereadora assegurou que, além da meta “Feminicídio Zero”, vai defender iniciativas voltadas para melhorias nas áreas de educação, saúde, assistência social e segurança pública, entre outras.

Maria Helena considera a sua escolha para compor uma chapa da disputa majoritária no estado como uma oportunidade de mostrar e debater os entraves do Norte de Minas, região que sofre com a seca e carência econômica. “Claro que vamos apresentar e discutir propostas para todo estado, mas também queremos mostrar as dificuldades do Norte de Minas que, agora, está sendo lembrado”, afirma a vereadora e candidata a vice-governadora do MDB.

Família com tradição na política

Professora, Maria Helena Lopes está em seu quarto mandato na Câmara Municipal de Montes Claros. Ela pertence a uma família com tradição na política do município. O seu avô, Alfeu de Quadros Lopes (que era médico), foi prefeito da cidade por dois mandatos (1942-1947 e 1950-1955).

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O pai, Domingos Hamilton Lopes (professor), foi vereador por três mandatos. Entre as principais lideranças do MDB mineiro, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite; e o deputado estadual Arlen Santiago são naturais de Montes Claros. O deputado federal Newton Cardoso Junior, presidente do diretório estadual do partido, também é votado na região.

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