Vice de Gabriel Azevedo vai priorizar combate à violência contra a mulher

O combate à violência contra a mulher será uma das principais propostas a serem apresentadas na campanha eleitoral pela vereadora Maria Helena Lopes (MDB), de Montes Claros (Norte de Minas), escolhida como candidata a vice-governadora do candidato a governador do MDB, ex-vereador Gabriel Azevedo.

O representante do MDB vai apresentar a sua companheira de chapa em entrevista coletiva, marcada para as 14h desta quarta-feira (5/9), na sede do diretório regional do partido, em Belo Horizonte. A candidatura do ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte a governador foi oficializada no sábado (1º/8), na convenção do MDB, realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Em entrevista ao Estado de Minas, na manhã desta quarta-feira (5/8), Maria Helena disse que recebeu o convite para ser candidata a vice-governadora do próprio Gabriel Azevedo. A vereadora afirmou que foi surpreendida com o convite. “Fiquei assustada, mas muito honrada”, declarou.

Ela lembrou que durante a campanha eleitoral dará ênfase às ações de prevenção e combate ao feminicídio e de outras formas de violência contra a mulher, bandeira que já defende durante sua atuação parlamentar.

“Muito se fala na prevenção da violência contra a mulher, mas, além da vontade, é preciso ação administrativa para se combater esse problema”, argumenta. A vereadora assegurou que, além da meta “Feminicídio Zero”, vai defender iniciativas voltadas para melhorias nas áreas de educação, saúde, assistência social e segurança pública, entre outras.

Maria Helena considera a sua escolha para compor uma chapa da disputa majoritária no estado como uma oportunidade de mostrar e debater os entraves do Norte de Minas, região que sofre com a seca e carência econômica. “Claro que vamos apresentar e discutir propostas para todo estado, mas também queremos mostrar as dificuldades do Norte de Minas que, agora, está sendo lembrado”, afirma a vereadora e candidata a vice-governadora do MDB.

Família com tradição na política

Professora, Maria Helena Lopes está em seu quarto mandato na Câmara Municipal de Montes Claros. Ela pertence a uma família com tradição na política do município. O seu avô, Alfeu de Quadros Lopes (que era médico), foi prefeito da cidade por dois mandatos (1942-1947 e 1950-1955).

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O pai, Domingos Hamilton Lopes (professor), foi vereador por três mandatos. Entre as principais lideranças do MDB mineiro, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite; e o deputado estadual Arlen Santiago são naturais de Montes Claros. O deputado federal Newton Cardoso Junior, presidente do diretório estadual do partido, também é votado na região.