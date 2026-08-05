Vereadora do Norte de Minas será vice de Gabriel na disputa pelo governo
Vereadora de Montes Claros foi escolhida para compor a chapa ao governo de Minas e será apresentada nesta quarta-feira
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O partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) definiu a vereadora Maria Helena, de Montes Claros, como candidata a vice-governadora na chapa encabeçada por Gabriel Azevedo na disputa pelo Governo de Minas Gerais, formado uma chapa pura para o pleito. A apresentação oficial da parlamentar está marcada para esta quarta-feira (5/8), às 14h, em Belo Horizonte.
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A definição foi feita por uma comissão formada por cinco integrantes, com maioria feminina, após um processo de consultas realizado ao longo das viagens de Gabriel Azevedo pelo estado. Entre os critérios considerados estiveram experiência política, atuação pública, inserção regional, compromisso partidário e preparo para governar.
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Em nota, Gabriel afirmou que a escolha busca fortalecer a representatividade regional da chapa. "Não procurávamos apenas uma mulher para completar a chapa. Procurávamos uma mulher preparada para governar. Maria Helena reúne compromisso, coragem, experiência, história e identidade com o MDB", disse.
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Quem é Maria Helena?
Empresária e vereadora em quarto mandato, Maria Helena foi eleita pela primeira vez aos 28 anos. Também ocupou a vice-presidência da Câmara Municipal de Montes Claros, presidiu o diretório municipal do MDB e atualmente é procuradora da Mulher. A parlamentar ainda exerceu o cargo de secretária-adjunta de Defesa Social no município.
De acordo com o MDB, a atuação de Maria Helena na defesa dos direitos das mulheres pesou na escolha, em razão do compromisso assumido por Gabriel Azevedo de incluir o programa "Feminicídio Zero" entre as prioridades de um eventual governo estadual.
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Segundo o partido, os demais integrantes da composição, incluindo as candidaturas ao Senado, serão anunciados nos próximos dias.