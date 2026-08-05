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ELEIÇÕES 2026

Vereadora do Norte de Minas será vice de Gabriel na disputa pelo governo

Vereadora de Montes Claros foi escolhida para compor a chapa ao governo de Minas e será apresentada nesta quarta-feira

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
05/08/2026 08:51

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Maria Helena Lopes
MDB anuncia Maria Helena como vice de Gabriel Azevedo na disputa pelo Governo de Minas crédito: Weber Pádua/Reprodução

O partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) definiu a vereadora Maria Helena, de Montes Claros, como candidata a vice-governadora na chapa encabeçada por Gabriel Azevedo na disputa pelo Governo de Minas Gerais, formado uma chapa pura para o pleito. A apresentação oficial da parlamentar está marcada para esta quarta-feira (5/8), às 14h, em Belo Horizonte.

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A definição foi feita por uma comissão formada por cinco integrantes, com maioria feminina, após um processo de consultas realizado ao longo das viagens de Gabriel Azevedo pelo estado. Entre os critérios considerados estiveram experiência política, atuação pública, inserção regional, compromisso partidário e preparo para governar.

Em nota, Gabriel afirmou que a escolha busca fortalecer a representatividade regional da chapa. "Não procurávamos apenas uma mulher para completar a chapa. Procurávamos uma mulher preparada para governar. Maria Helena reúne compromisso, coragem, experiência, história e identidade com o MDB", disse.

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Gabriel Azevedo é candidato ao Governo de Minas Marcos Vieira / EM / DA Press

Quem é Maria Helena?

Empresária e vereadora em quarto mandato, Maria Helena foi eleita pela primeira vez aos 28 anos. Também ocupou a vice-presidência da Câmara Municipal de Montes Claros, presidiu o diretório municipal do MDB e atualmente é procuradora da Mulher. A parlamentar ainda exerceu o cargo de secretária-adjunta de Defesa Social no município.

De acordo com o MDB, a atuação de Maria Helena na defesa dos direitos das mulheres pesou na escolha, em razão do compromisso assumido por Gabriel Azevedo de incluir o programa "Feminicídio Zero" entre as prioridades de um eventual governo estadual.

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Segundo o partido, os demais integrantes da composição, incluindo as candidaturas ao Senado, serão anunciados nos próximos dias.

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