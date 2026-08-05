Kalil terá Carlos Mosconi como vice na disputa pelo governo de Minas

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O ex-deputado federal Carlos Mosconi (PSDB) será o candidato a vice-governador de Minas Gerais na chapa encabeçada por Alexandre Kalil (PDT).

A informação foi confirmada pela equipe de campanha do ex-prefeito de Belo Horizonte à reportagem nesta quarta-feira (5/8), último dia do prazo para a realização das convenções partidárias. O anúncio oficial da composição deve ocorrer ainda hoje.

A definição consolida as negociações entre PDT e PSDB, que vinham discutindo há algumas semanas uma aliança em torno da candidatura de Kalil ao Palácio Tiradentes. Médico de formação, Carlos Mosconi foi deputado federal e também exerceu mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).



Em nota encaminhada à imprensa, a equipe de Kalil disse que a escolha do nome se deu em razão da experiência do ex-deputado na área da saúde pública, considerada uma das prioridades de Kalil em um eventual governo. Ele foi secretário de Saúde do Distrito Federal e presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

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Também ressaltaram que o candidato a vice é reconhecido como um dos articuladores para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

