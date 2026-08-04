Vorcaro troca de advogado e tentará novo acordo de delação
Criminalista Daniel Bialski assume a defesa do banqueiro, que tentará convencer a Polícia Federal da importância da colaboração
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O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, trocou de advogado e pretende tentar um novo acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Ele será representado a partir de agora pelo criminalista Daniel Leon Bialski. Apesar da informação, o advogado ainda não protocolou pedido oficial para ingressar na defesa do banqueiro. O escritório Bialski Advogados informou não ter informações sobre a situação até o momento.
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A informação foi confirmada ao Correio por fontes ligadas ao caso. Bialski já atuou na defesa do ex-governador do Rio Cláudio Castro. A mudança na defesa de Vorcaro ocorre após a delação dele ser rejeitada duas vezes pela PF e encontrar barreira também na Procuradoria-Geral da República (PGR).
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A avaliação de investigadores é que ele não contou tudo que sabe, não deu informações relevantes para o avanço da investigação. As diligências feitas pelas equipes desbarataram boa parte do esquema criminoso. Com isso, a colaboração de Vorcaro e de outros acusados, como o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa se tornou desnecessária.
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No entanto, autoridades da PF deixaram claro que as negociações poderiam ser retomadas. O fato de Vorcaro continuar preso na sede da Polícia Federal, e não retornar à Penitenciária Federal de Brasília, destaca que as tratativas não foram encerradas por definitivo.