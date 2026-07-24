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Deputado sobre vídeo de Flávio em festa de Vorcaro: 'Traindo a mulher'

Em entrevista, Kim Kataguiri alegou possuir informações sobre vídeo íntimo do senador em festa do ex-banqueiro

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Letícia Passos
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Repórter
24/07/2026 09:31 - atualizado em 24/07/2026 09:31

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Kim Kataguiri
Ao ser questionado pelos apresentadores sobre mais detalhes, Kim respondeu que preferia não comentar por receio de enfrentar um processo judicial crédito: Reprodução/YouTube/Inteligência Ltda

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O deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP) afirmou, durante participação no podcast Inteligência Ltda, nessa quinta-feira (23/7), que um vídeo comprometedor envolvendo o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deverá vir a público nos próximos dias.

Sem apresentar qualquer evidência ou explicar a origem da informação, o parlamentar disse que as imagens mostrariam o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro traindo a esposa durante uma festa atribuída ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, na companhia de uma "autoridade da República".

A declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde internautas passaram a especular quem seria a pessoa mencionada por Kim.

"Tem o vídeo, que deve ser a próxima coisa que vai passar do Flávio Bolsonaro, ou uma das próximas, em que ele está traindo a mulher", declarou.

Ao ser questionado pelos apresentadores sobre mais detalhes, Kim respondeu que preferia não comentar por receio de enfrentar um processo judicial.

Um corte do podcast, divulgado por Kataguiri em seu perfil nas redes sociais, repercute nas redes com centenas de milhares de visualizações. Veja:

Até o momento da publicação desta reportagem, nenhuma gravação com as características descritas pelo deputado foi tornada pública, e Flávio Bolsonaro não havia se manifestado sobre a declaração.

Noite dos astronautas

As falas de Kim ocorreram uma semana após o ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho relatar que teve acesso a 12 minutos de imagens da chamada "Noite das astronautas", evento atribuído a Daniel Vorcaro e supostamente realizado em Trancoso (BA).

Segundo Garotinho, o vídeo mostraria deputados, senadores, governadores e outros políticos que defendem publicamente valores familiares. Ao ser questionado sobre Cláudio Castro, respondeu que o ex-governador fluminense apareceria nas imagens.

Ele disse não ter divulgado o material por considerar que estaria sob sigilo no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o ex-governador, sua hipótese é de que as imagens tenham sido encontradas no celular de Vorcaro, apreendido pela Polícia Federal (PF) e posteriormente encaminhado ao STF, embora tenha reconhecido que essa reconstrução dos fatos se baseia em uma dedução pessoal.

Apesar da repercussão, Garotinho afirmou que Flávio Bolsonaro não aparece no vídeo que diz ter assistido, o que indica que ele e Kim podem estar se referindo a gravações distintas, caso os materiais mencionados de fato existam.

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Antes de selar as pazes com a madrasta, o episódio havia recebido diferentes contornos políticos depois que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou nas redes sociais a declaração de Garotinho, em meio ao desgaste público na relação com Flávio. 

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