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PRESIDENTE E MINISTRO

Microfone captura convite de Lula a Moraes: 'Vamos tomar um café'

Ministro do STF participou de evento no Planalto nesta quarta-feira (29/7)

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
29/07/2026 20:19

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A conversa entre Lula e Alexandre de Moraes
A conversa entre Lula e Alexandre de Moraes crédito: Reprodução/YouTube
 

Após um evento no Palácio do Planalto, o presidente Lula (PT) convidou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para "tomar um café" nesta quarta-feira (29/7). O momento foi capturado por um microfone do próprio evento e viralizou nas redes sociais.

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Moraes aparece indo cumprimentar o petista como quem se despede e diz alguma coisa, que não é possível identificar no áudio. Lula, então, responde: "Vamos tomar um café".

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As imagens ainda mostram o ministro apontando para o lado e o presidente fazendo sinal de “sim”, dando a entender que o “café” será logo na saída do evento.

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O vídeo viralizou nas redes sociais e gerou críticas de opositores, que acusam um suposto favorecimento de Moraes a Lula. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, ironizou: “Ah, a imparcialidade em ano eleitoral”.

Tópicos relacionados:

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