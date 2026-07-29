Microfone captura convite de Lula a Moraes: 'Vamos tomar um café'
Ministro do STF participou de evento no Planalto nesta quarta-feira (29/7)
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As imagens ainda mostram o ministro apontando para o lado e o presidente fazendo sinal de “sim”, dando a entender que o “café” será logo na saída do evento.
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O vídeo viralizou nas redes sociais e gerou críticas de opositores, que acusam um suposto favorecimento de Moraes a Lula. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, ironizou: “Ah, a imparcialidade em ano eleitoral”.