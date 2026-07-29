Assine
overlay
Início Política
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Bolsonaro diz a Moraes que não autorizou uso de imagem de IA em convenção do PL

De acordo com os advogados, o ex-presidente nem sequer teria meios para dar tal autorização ao filho e senador Flávio Bolsonaro (PL)

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
29/07/2026 17:26 - atualizado em 29/07/2026 17:26

compartilhe

SIGA
×
Avatar criado por inteligência artificial simulou Jair Bolsonaro durante evento do PL e transmitiu mensagem de apoio ao filho Flávio na disputa presidencial
Avatar criado por inteligência artificial simulou Jair Bolsonaro durante evento do PL e transmitiu mensagem de apoio ao filho Flávio na disputa presidencial crédito: PL/YouTube/Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) disse ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que não autorizou o uso de sua imagem em um vídeo do ex-presidente feito por inteligência artificial e exibido na convenção eleitoral de seu partido, feita no último sábado (25/7). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com os advogados, o ex-presidente nem sequer teria meios para dar tal autorização ao filho e senador Flávio Bolsonaro (PL). 

Leia Mais

"Aliás, sequer poderia fazê-lo. Conforme expressamente determinado por este Juízo na decisão de 17.07.2026, o Peticionário encontra-se com o direito de visitas suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias, enquanto seu filho Flávio Nantes Bolsonaro permanece impedido de visitá-lo pelo prazo de 90 (noventa) dias, circunstância que, por si só, evidencia a inexistência de qualquer contato destinado à obtenção de autorização específica para a elaboração do referido material." 

O tema do vídeo de Bolsonaro na convenção também está sob análise no TSE. Após sorteio, o presidente da corte, Kassio Nunes Marques, tornou-se o relator da ação, cabendo a ele a decisão inicial sobre a regularidade da conduta. O ministro poderá enviar automaticamente a decisão ao plenário para validação, ou fazê-lo apenas se houver apresentação de recurso. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Advogados da campanha de Flávio Bolsonaro defenderam perante a corte eleitoral o uso do material sob o argumento de que a gravação não pretendeu enganar o público ou espalhar conteúdo falso.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes bolsonaro defesa flavio flavio-bolsonaro ia inteligencia-artificial

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay