Assine
overlay
Início Política
Eleições 2026

Flávio ironiza "vídeo revelador" e reafirma candidatura ao Planalto

Reação do senador vem dias depois de o deputado Kim Kataguiri (Missão-SP) mencionar suposto vídeo de Flávio traindo a esposa

Publicidade
Carregando...
LA
Luíza Altoé
LA
Luíza Altoé
Repórter
27/07/2026 19:36 - atualizado em 27/07/2026 19:38

compartilhe

SIGA
×
"Eu quero dar uma triste notícia para você que quer me destruir: Eu não vou desistir, mas de jeito nenhum", disse Flávio crédito: Sergio Lima / AFP via Getty Images

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou, nesta segunda-feira (27/7), nas redes sociais, um vídeo ironizando um suposto “vídeo revelador” sobre ele que pode ser divulgado. A legenda da postagem anuncia que a publicação corresponde ao “vídeo que estava todo mundo esperando aparecer”. “Vá até o fim, porque as cenas são muito fortes”, completa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Porém, o vídeo publicado não apresenta um conteúdo comprometedor ao senador, mas conta a trajetória profissional e pessoal do candidato. Além disso, também cita o “preço” da candidatura de Flávio à Presidência e aponta que o senador recebeu mais de 868 ameaças de morte até então.

Leia Mais

Vale lembrar que a publicação vem dias depois do deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP) contar, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., sobre um suposto vídeo em que Flávio Bolsonaro aparece traindo a esposa, Fernanda Bolsonaro, em uma festa atribuída ao banqueiro Daniel Vorcaro, na companhia de uma "autoridade da República".

Flávio nega desistência

“Eu quero dar uma triste notícia para você que quer me destruir: Eu não vou desistir, mas de jeito nenhum”, diz o senador ao final do vídeo. Ao citar o "preço" da candidatura, a publicação relembra os atentados cometidos contra líderes de direita recentemente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além da facada que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sofreu em 2018, o vídeo cita como exemplo o assassinado do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, em 2022; de Miguel Uribe, na Colômbia, em 2025; de Fernando Villavicencio, no Equador, em 2023; e de Charlie Kirk, nos Estados Unidos, em 2025.

Tópicos relacionados:

candidatura eleicoes flavio-bolsonaro jair-bolsonaro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay