Espaço dado na convenção do PL reforça dúvidas sobre apoio do Republicanos

Embora boa parte da imprensa esteja praticamente cravando que Flávio Bolsonaro não terá o apoio do Republicanos, as negociações ainda estão em aberto.

No início de junho, como esta coluna noticiou, a aliança era dada como certa pela cúpula do Republicanos. A convenção da sigla será no próximo sábado, 1º de agosto.

Hoje, há, no PL, quem avalie com uma análise misturada à torcida que a chance de uma coligação com o Republicanos seja de até 70%.

“Quem conhece o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, sabe que ele gosta de jogar com o tempo. Vai esticar a corda até o último momento”, disse à coluna uma pessoa do entorno de Flávio Bolsonaro.

Há entraves regionais persistentes nas conversas entre PL e Republicanos. Um dos que mais irritam o Republicanos está em Mato Grosso, onde o PL quer porque quer a candidatura ao governo do senador Wellington Fagundes. Marcos Pereira, por sua vez, não abre mão, claro, de lançar o empresário e atual governador, Otaviano Pivetta, que era vice de Mauro Mendes.

Mas há um ponto que chama ainda mais a atenção e reforça a possibilidade, ainda não descartada, de o Republicanos compor com Flávio: o protagonismo que Daniella Marques assumiu na convenção do PL, no último sábado, 25.

Dani, como é chamada, foi a única de fora do PL a discursar. Recebeu atenção e tempo suficiente para se apresentar, enaltecer Flávio e deixar claro que pode ser a figura liberal e com credibilidade para ajudar a campanha. Também chamou a atenção de muitos presentes a proximidade dela com Fernanda, mulher de Flávio.

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“E você acha que isso não foi combinado? Que Marcos Pereira não sabia que ela teria esse protagonismo na convenção? Deixariam ela ter esse espaço todo se não houvesse alguma chance de coligação?”, provocou, com perguntas, outro interlocutor de Flávio.