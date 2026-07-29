‘Milei foi muito educado’, diz Eduardo Bolsonaro sobre ataques a Lula

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu as declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, contra Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista à imprensa argentina nesta terça-feira (28/7), o político afirmou: "Até acho que Milei foi muito educado".

A fala ocorre em meio a uma tensão diplomática entre Brasil e Argentina. A crise foi iniciada após o líder argentino se referir ao chefe do Planalto como presidiário e ladrão durante uma visita ao país.

Milei esteve em São Paulo no sábado (25/7) para participar da convenção do Partido Liberal (PL), que oficializou Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência. Durante o discurso, o argentino ofendeu autoridades brasileiras, como Lula e Alexandre de Moraes.

As falas foram repudiadas pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin, e pelo presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva. A repercussão também foi grande na Argentina, onde o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, principal opositor de Milei, disse ter sentido vergonha alheia.

Em resposta, o governo brasileiro convocou o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, para prestar esclarecimentos. Ele já está em Brasília, onde conversou com Lula e o chanceler Mauro Vieira.

Eduardo Bolsonaro também declarou que não respeita a Justiça brasileira e criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A crítica ocorreu após o magistrado negar uma visita de Milei ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar condenado por golpe de Estado.

Moraes proibiu todas as visitas de cunho político-eleitoral ao ex-presidente até o fim das eleições de 2026. A decisão, que também vetou a divulgação de qualquer mensagem de Bolsonaro ao público, veio após Flávio Bolsonaro divulgar uma carta que teria sido escrita pelo pai.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além disso, o ministro proibiu por 30 dias todas as visitas a Bolsonaro. O encontro com Milei, previsto para 25 de julho, foi negado por se enquadrar neste período.