Milei lota rede social com críticas a Lula em meio a crise diplomática

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O presidente da Argentina, Javier Milei, lotou o seu perfil no X com publicações críticas a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após chamá-lo de ladrão, presidiário e "lixo socialista" durante o lançamento da candidatura de seu aliado, o senador Flávio Bolsonaro (PL), em São Paulo.

A maioria das mensagens compartilhadas pelo mandatário classifica como uma intervenção a atuação de um grupo de publicitários ligados ao PT que reforçou a equipe de campanha de Sergio Massa, adversário de Milei nas eleições de 2023. Na ocasião, o ultraliberal chegou a acusar Lula, sem apresentar provas, de financiar a campanha do peronista, embora houvesse estrategistas de várias outras partes do mundo atuando.



"Sejamos honestos: Lula apoiou a campanha de 2023 contra Milei. Em 2024, ele o rotulou de nacionalista arcaico e o incluiu na lista de líderes fascistas ao lado de Jair Bolsonaro. (...) E agora os brilhantes progressistas argentinos estão arrancando os cabelos por causa do que Javier Milei disse no Brasil?", afirmou Dario Epstein, analista financeiro e aliado do ultraliberal. A publicação foi compartilhada pelo presidente.

Ao longo de 2023, Milei se referiu ao petista como comunista e corrupto, o que causou distanciamento entre os dois. Em junho de 2024, Lula sugeriu que seu homólogo pedisse desculpas, ao que o argentino respondeu que havia coisas mais importantes do que "o ego inflado de algum esquerdinha".



"O duplo padrão da esquerda. A eterna vitimazação", diz um perfil chamado El viejo libertario, também compartilhado pelo presidente. "Quando Milei diz algumas verdades inconvenientes para Lula, todos os esquerdistas se ajoelham de indignação. Enquanto os esquerdistas se fizerem de vítimas, só estarão se expondo."

Outro episódio relembrado pelos seguidores de Milei foi a visita de Lula à sua aliada, a ex-presidente Cristina Kirchner, em prisão domiciliar, em julho do ano passado. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, chamado de "lixo careca" por Milei no sábado, não permitiu que o presidente argentino visitasse Bolsonaro em Brasília, também em prisão domiciliar.

"Lula é um ex-presidiário e, quando veio à Argentina, visitou um antigo companheiro de cela que também estava na prisão", afirmou Lilia Lemoine, deputada e correligionária de Milei. "Seu governo prendeu e humilhou uma cidadã argentina por um gesto obsceno na rua enquanto ela era agredida por homens", continuou, em referência Agostina Páez, que foi presa no Brasil após imitar um macaco durante uma discussão com homens negros no Rio de Janeiro.



Em outra publicação, também compartilhada pelo presidente, uma seguidora mencionou novamente a notícia falsa de que Lula haveria apoiado Massa com "uma equipe e milhões de dólares investidos em fake news contra Milei".



Com a crise, a convivência protocolar que ambos os líderes vinham mantendo ao longo dos últimos dois anos está abalada.



Após os comentários de sábado, o Itamaraty convocou o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, e o representante de Brasília em Buenos Aires, Julio Bitelli, para prestar esclarecimentos. Já o ministro da Fazenda, Dario Durigan, chamou Milei de palhaço ao rebater críticas à economia brasileira.



Autoridades argentinas não reagiram especificamente à fala de Durigan, e a assessoria da Casa Rosada não comentou após questionamento da reportagem. Nesta segunda, porém, o chefe de gabinete argentino, Diego Santilli, tentou minimizar os comentários de Milei.



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"Que não façam drama. Eles vieram aqui fazer campanha e disseram barbaridades do presidente", afirmou ao LN+, canal do jornal La Nación. "A Argentina tem uma história, uma tradição de relações econômicas entre empresas, no setor privado, que continua se desenvolvendo a todo vapor."

