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Eleições 2026

Mãe de Flávio Bolsonaro será candidata a deputada federal pelo Rio

Antes, Rogéria Bolsonaro era cotada para ser suplente de Márcio Canella ao Senado Federal

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Luíza Altoé
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Luíza Altoé
Repórter
29/07/2026 16:03

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Rogéria Bolsonaro e filhos: Eduardo, Carlos e Flávio Bolsonaro
Rogéria Bolsonaro e filhos: Eduardo, Carlos e Flávio Bolsonaro crédito: Instagram/Reprodução

A mãe do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), Rogéria Bolsonaro, anunciou, nesta quarta-feira (29/7), que será candidata a deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro. “Teremos uma ampla frente de lutas e combates em todos os níveis dessa eleição”, escreveu nas redes sociais. 

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Na publicação, ela aponta como eixos da sua campanha a defesa da segurança, da família e o combate à corrupção. Além disso, indica as pautas: defesa da vida, desde a concepção até a vida natural; em defesa da liberdade, da fé e dos valores cristãos; transparência, honestidade e compromisso com o povo. 

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Em resposta, nas redes sociais, o filho e senador Flávio Bolsonaro afirmou estar orgulhoso e feliz com a candidatura da mãe. “Ela vai representar as famílias brasileiras com a mesma garra e dedicação com que cuida da nossa. (...) Com a sua força, vamos transformar o Brasil e a Câmara dos Deputados”, escreveu. 

Vale lembrar que Rogéria foi vereadora do Rio de Janeiro entre 1993 e 2000 e, recentemente, foi divulgada como suplente na chapa ao Senado Federal de Márcio Canella (União), que cumpre medidas cautelares após ser preso em flagrante por porte de arma ilegal.

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Rogéria ainda pode herdar parte do eleitorado bolsonarista do estado, tendo em vista que nenhum dos outros filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro concorrerão no estado carioca. Além de Flávio, a candidata também é mãe de Eduardo e Carlos Bolsonaro. 

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