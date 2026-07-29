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Como a campanha de Flávio Bolsonaro reagiu ao pedido de Moraes sobre vídeo

Ministro do STF determinou prazo de 48 horas para que o ex-presidente Jair Bolsonaro dê explicações sobre o conteúdo veiculado na convenção nacional do PL

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Victor Fuzeira
Victor Fuzeira
Repórter
29/07/2026 15:58

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Como a campanha de Flávio Bolsonaro reagiu ao pedido de Moraes sobre vídeo
Como a campanha de Flávio Bolsonaro reagiu ao pedido de Moraes sobre vídeo crédito: Foto: Beto Barata/PL

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, recebeu sem sobressaltos o pedido de explicações feito pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o vídeo produzido com auxílio de Inteligência Artificial em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece pedindo votos para o filho.

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Nos bastidores, aliados do ex-presidente avaliam que há argumentos jurídicos suficientes para afastar a acusação de descumprimento das medidas restritivas impostas pelo próprio Moraes.

Na campanha de Flávio o diagnóstico é pragmático: uma eventual punição ao senador é tratada como praticamente inevitável, mas sem potencial para produzir qualquer efeito relevante na disputa eleitoral.

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No entorno da família Bolsonaro, a leitura é de que Moraes “dobrou a aposta” em um embate que também envolveria o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques.

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