Assine
overlay
Início Política
Segurança Pública

Vereador vai armado ao plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

Sargento Jalyson diz que arma de fogo estava sem munição e foi levada para defender projeto de banheiro exclusivo para segurança pública

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
04/08/2026 18:46

compartilhe

SIGA
×
Vereador Sargento Jalyson armado no plenário da Câmara de BH
Vereador Sargento Jalyson (PL) armado no plenário da Câmara de BH crédito: Reprodução/Redes Sociais

O vereador Sargento Jalyson (PL) foi armado ao plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) durante sessão realizada nesta terça-feira (4/08). De acordo com a assessoria do vereador, ele estava com uma pistola para defender um projeto de lei de sua autoria que propõe banheiro exclusivo e não químico para profissionais da segurança pública durante grandes eventos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A arma, segundo a assessoria, foi levada sem munição para demonstrar a dificuldade desses profissionais em retirar o equipamento durante o uso de banheiros químicos.

Leia Mais

A assessoria do vereador informou ainda que o regimento interno da Casa não veda o porte de arma de fogo, mas é necessário passar previamente pelo setor de inteligência e segurança da Câmara e informar o porte para não ser barrado no detector de metais. 

No entanto, segundo a assessoria, por ser parlamentar ele não passa por essa revista, mas avisou previamente o comando da Casa de que levaria a arma para fazer a demonstração. O parlamentar informou ainda que tem porte funcional por ser sargento da Polícia Militar e que comunicou à segurança da Casa e aos demais vereadores presentes que a arma estava sem munição.

De acordo com a Lei 10.906/2016, que disciplina a área de segurança da CMBH, é proibido o porte de arma de qualquer espécie nas dependências do Legislativo. Ele é permitido apenas para os profissionais que atuam na segurança da CMBH. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem procurou a presidência da CMBH para comentar o fato de o vereador estar armado em plenário, mas o Legislativo não se pronunciou. O espaço segue aberto para manifestação.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay