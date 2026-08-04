Vereador vai armado ao plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

O vereador Sargento Jalyson (PL) foi armado ao plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) durante sessão realizada nesta terça-feira (4/08). De acordo com a assessoria do vereador, ele estava com uma pistola para defender um projeto de lei de sua autoria que propõe banheiro exclusivo e não químico para profissionais da segurança pública durante grandes eventos.

A arma, segundo a assessoria, foi levada sem munição para demonstrar a dificuldade desses profissionais em retirar o equipamento durante o uso de banheiros químicos.



A assessoria do vereador informou ainda que o regimento interno da Casa não veda o porte de arma de fogo, mas é necessário passar previamente pelo setor de inteligência e segurança da Câmara e informar o porte para não ser barrado no detector de metais.

No entanto, segundo a assessoria, por ser parlamentar ele não passa por essa revista, mas avisou previamente o comando da Casa de que levaria a arma para fazer a demonstração. O parlamentar informou ainda que tem porte funcional por ser sargento da Polícia Militar e que comunicou à segurança da Casa e aos demais vereadores presentes que a arma estava sem munição.

De acordo com a Lei 10.906/2016, que disciplina a área de segurança da CMBH, é proibido o porte de arma de qualquer espécie nas dependências do Legislativo. Ele é permitido apenas para os profissionais que atuam na segurança da CMBH.

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A reportagem procurou a presidência da CMBH para comentar o fato de o vereador estar armado em plenário, mas o Legislativo não se pronunciou. O espaço segue aberto para manifestação.