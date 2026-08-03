Obra em rua da capital atiça moradores e provoca guerra de recados

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O recente asfaltamento da Rua Turquesa, localizada no Bairro Prado, região Oeste de Belo Horizonte, provocou uma guerra de faixas. Alguém instalou na rua uma agradecendo a vereadora da capital, Marcela Trópia (Novo), candidata a deputada estadual, pela recuperação asfáltica da via.

Na sequência, uma outra faixa de contestação foi colocada, dois quarteirões antes, dizendo que a vereadora não fez “mais que a obrigação”. “O dinheiro é público, ou melhor, dos pagadores de impostos", completa a frase estampada na faixa. Nenhuma delas tinha a identidade do autor.

A vereadora disse que a faixa de agradecimento pelo asfaltamento foi colocada espontaneamente por terceiros, em reconhecimento a sua atuação pelo recapeamento da via, “uma reivindicação antiga dos moradores.

“O papel do meu mandato é ouvir as demandas da população, cobrar providências do Poder Executivo e acompanhar a execução das obras. O recapeamento da Rua Turquesa era uma reivindicação antiga dos moradores e foi objeto de atuação do meu mandato junto à prefeitura, assim como várias outras ruas da cidade”, afirma. Segundo ela, o mais “importante é que uma demanda antiga da comunidade tenha sido atendida e que os moradores hoje contem com uma via em melhores condições”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em Belo Horizonte, apenas órgãos ou entidades do poder público podem instalar faixas em ruas, avenidas e praças. São permitidas, exclusivamente, para mensagens de teor institucional. Conforme o Código de Posturas Municipal (Lei 8.616/2003), qualquer tipo de faixa publicitária, comercial, de propaganda ou de felicitação por parte de pessoas físicas, comércios ou empresas é proibido.