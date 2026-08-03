Deputada federal Duda Salabert recebe prêmio internacional

A deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG) foi premiada com o Barbara Lee Political Leadership Award, na última sexta-feira (31/7), no Rio de Janeiro. O prêmio foi criado em 2024 e reconhece lideranças que contribuem com políticas públicas para o acesso à saúde e o enfrentamento do vírus HIV.

A homenagem foi concedida à parlamentar na 26ª Conferência Internacional sobre a Aids, realizada no Rio de Janeiro. A entrega do prêmio à deputada foi feita pela própria Barbara Lee, deputada norte-americana reconhecida pela atuação no enfrentamento ao vírus.

Durante o evento, a candidata à reeleição como deputada federal pelo PSOL, agradeceu o reconhecimento e reforçou a importância da atuação política na prevenção e tratamento do HIV.

“É uma honra receber um prêmio tão importante, que leva o nome de Barbara Lee e reconhece a atuação política em defesa da população que vive com HIV. Esse reconhecimento reforça que a política pode e deve ser uma ferramenta para garantir direitos, ampliar o acesso à saúde e enfrentar as desigualdades que ainda marcam a resposta ao HIV no Brasil”, destacou a deputada.

Duda ainda aproveitou para apresentar a campanha "Vida Acima da Patente", projeto de autoria da parlamentar, que defende o acesso gratuito do lenacapavir no Sistema Único de Saúde. A medicação injetável foi recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2025, como ferramenta para prevenção do vírus da Aids.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro