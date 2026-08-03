Juliano Lopes, presidente da Câmara de BH, é internado devido a um infarto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Juliano Lopes (Podemos), sofreu um infarto na tarde desse domingo e precisou ser internado. A informação foi divulgada pelo próprio parlamentar nesta segunda-feira (3/8), por meio de um comunicado publicado nas redes sociais.

Cateterismo não identificou obstruções

Segundo a nota, Juliano foi submetido a um cateterismo como parte da investigação do quadro clínico. O exame apresentou resultado considerado positivo, sem a identificação de obstruções nas veias coronárias.

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"Como parte da investigação do quadro, ele foi submetido a um cateterismo que, graças a Deus, apresentou um excelente resultado: não foi identificada nenhuma obstrução das veias coronárias", informou o comunicado.

Apesar do resultado, o vereador permanece internado em observação, realizando novos exames para que a equipe médica identifique a causa do episódio e defina o tratamento mais adequado. De acordo com a equipe do parlamentar, Juliano Lopes está consciente, com quadro estável e recebendo toda a assistência necessária.

"Neste momento, Juliano segue em observação, realizando outros exames para que a equipe médica identifique a causa do ocorrido e defina a melhor conduta para o tratamento. Ele está consciente, estável e recebendo toda a assistência necessária", diz outro trecho da nota.

Agradecimentos e pedidos de oração

A publicação também agradece as mensagens de apoio enviadas ao presidente da Câmara e pede que as orações pela recuperação continuem.

"Agradecemos, de coração, todas as mensagens de carinho, preocupação e orações. Seguimos confiantes e pedimos que continuem rezando pela plena recuperação do Juliano."

A equipe ainda fez um agradecimento ao Hospital Madre Teresa, na região Oeste de Belo Horizonte, onde o vereador está internado.

"Seguimos confiantes, em oração, e manteremos todos informados sobre a evolução do seu estado de saúde", conclui o comunicado.

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Até o momento, não há previsão de alta nem novas informações sobre os exames complementares realizados pelo parlamentar.