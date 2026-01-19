Juliano Lopes rejeita uso do cargo de prefeito como trampolim

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Em conversa com exclusiva ao Estado de Minas, o prefeito interino de Belo Horizonte e presidente da Câmara Municipal, Juliano Lopes (Podemos), afirmou que a passagem pelo comando do Executivo municipal não tem caráter eleitoral e não será usada como trampolim político. Segundo ele, a condução do cargo segue critérios de continuidade administrativa, respeito à equipe do prefeito titular e compromisso institucional.

Juliano está à frente da Prefeitura de Belo Horizonte pela quinta vez, mas agora no período mais longo de interinidade. Questionado sobre diferenças em relação a gestões anteriores, ele destacou que não há intenção de explorar politicamente a função. “Estou de passagem. Tenho que respeitar as diretrizes do prefeito de fato e a equipe nomeada por ele”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte também comparou sua situação com a de antecessores no comando do Legislativo. Segundo ele, em outros momentos houve resistência à transmissão do cargo por interesses eleitorais, o que não ocorre agora. “Nunca escondi que, um dia, posso disputar a prefeitura, mas não é agora. Não é em 2026”, disse, ao afastar a leitura de que a interinidade funcione como ensaio de campanha.

Ele ressaltou ainda que a experiência acumulada nas interinidades anteriores trouxe uma lição central: não imprimir marca pessoal nem alterar rumos estratégicos da gestão. “É como alugar uma casa por temporada. Você cuida, mas não reforma do seu jeito”, comparou.

