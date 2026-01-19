'Não cabe inflamar', diz Juliano sobre o plenário em ano eleitoral

Faltando alguns meses para as eleições de 2026, a tribuna da Câmara Municipal de Belo Horizonte tem sido cada vez mais usada como espaço de projeção política por vereadores que já miram disputas futuras. Em entrevista ao Estado de Minas, o prefeito interino e presidente da Casa, Juliano Lopes (Podemos), reconheceu que o plenário se tornou um ambiente de teste de discursos eleitorais, embora ressalte que a presidência mantém o cumprimento estrito do regimento.

Segundo Juliano, a Câmara vive um cenário de forte polarização, com parlamentares de diferentes campos ideológicos utilizando o tempo de fala para marcar posição política. “O vereador tem pauta, tem eleitor que o elegeu e ele precisa ser respeitado”, afirmou. Para o presidente da Casa, cabe à presidência garantir o direito à manifestação, sem censura, desde que dentro das regras.

Na avaliação do chefe do Legislativo, o ambiente favorece discursos mais duros e voltados para fora da Câmara, sobretudo em um plenário com transmissão ao vivo e repercussão nas redes sociais. “Hoje, a tribuna não é só para convencer os colegas. Muitas vezes, é para falar com quem está fora”, disse, ao comentar o aumento das tensões e das interrupções durante as sessões.

Juliano afirmou que, apesar do uso político evidente da tribuna, não cabe à presidência interferir no conteúdo das falas. A estratégia adotada tem sido o diálogo e, em momentos de conflito, a suspensão das sessões para evitar escalada dos embates. “Nós não podemos inflamar as coisas. Já tem muita gente para fazer isso”, afirmou.

Questionado se o incomoda o fato de vereadores utilizarem a tribuna para gravar vídeos para redes sociais ou para tratar de pautas nacionais, Lopes negou. Segundo ele, os parlamentares foram eleitos exatamente com essas bandeiras e falam em nome de eleitores que compartilham dessas agendas. “Ele não entrou ali por vontade própria. Alguém votou nele pelas pautas que ele defende”, afirmou.

Sem citar o nome do ex-presidente da Casa, Gabriel Azevedo, conhecido por uma atuação mais interventiva na definição da pauta, Juliano Lopes sinaliza uma mudança de postura. Ao defender uma condução estritamente ancorada no regimento interno, o atual presidente alfineta a gestão anterior ao afirmar que não pretende adotar práticas que extrapolem as regras da Casa, “como fizeram presidentes anteriores”.

O presidente foi categórico ao afirmar que não tem poder para barrar a tramitação de um projeto por iniciativa própria. “Não é o presidente que decide isso. Mesmo que fosse formado em Direito, essa decisão cabe à Comissão de Legislação e Justiça”, disse. Segundo ele, são cinco vereadores que compõem a CLJ, e a presidência não pode se sobrepor a esse colegiado.

O presidente também destacou que nenhum vereador sofreu retaliação por posicionamentos políticos ou por ter votado contra a presidência. Segundo ele, a condução dos trabalhos busca preservar a independência do Legislativo, mesmo em um contexto de pré-campanha informal. “O regimento existe para ser cumprido. O papel da presidência é garantir isso”, disse.

Para Juliano Lopes, o desafio é manter o funcionamento institucional da Casa em meio à antecipação do debate eleitoral. “A Câmara precisa continuar funcionando, aprovando projetos e fiscalizando. A eleição vai chegar, mas o mandato é agora”, afirmou.

