"Reconciliação deixa o coração livre", diz Michelle sobre desculpas de Flávio

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira (23/7), que o pedido público de desculpas feito pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) representa um passo importante para a reconstrução da relação entre os dois e para a união do grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi dada ao Correio durante participação em um evento na Comunidade das Nações, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

Michelle comentou o vídeo divulgado por Flávio nas redes sociais, no qual o senador reconhece erros e pede desculpas à ex-primeira-dama. Para ela, o gesto contribui para restabelecer o diálogo. "É sempre bom. A reconciliação deixa o nosso coração em paz, deixa o nosso coração livre para que a gente possa reconstruir uma nova relação. Só quem ganha é o Brasil e a nossa família", afirmou.

A ex-primeira-dama acrescentou que a disposição para o diálogo deve estar acima das divergências internas. "Estou sempre para reconstruir, para reconciliar, pelo bem maior, que é o projeto de reconstrução da nossa nação", disse.

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Mais cedo, Michelle publicou um vídeo nas redes sociais aceitando o pedido de desculpas de Flávio Bolsonaro. Na gravação, ela agradeceu a sinceridade do senador, afirmou que "todos cometem erros" e defendeu que o grupo político permaneça unido. A ex-primeira-dama também creditou à governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e à senadora Damares Alves (Republicanos-DF) a mediação que possibilitou a reaproximação.