Renan Santos escolhe tenente-coronel da reserva para vice

FOLHAPRESS - O pré-candidato à Presidência da República Renan Santos, 42, anunciou o tenente-coronel da reserva Aroldo Medina como seu vice para a disputa ao Palácio do Planalto em 2026. O anúncio foi feito na noite dessa quarta-feira (1º/7) durante um evento com apoiadores em Caxias do Sul (RS).

À reportagem nesta quinta-feira (2/7), Renan disse que a definição do companheiro de chapa não altera a estratégia do partido para a corrida ao Planalto. "Eu acho que esses temas de vice são superestimados. Eu acho que tem que ser uma pessoa que tem a ver com você e que seja complementar, pensando não só na gestão, mas pensando na construção da campanha", disse.

Segundo o pré-candidato do Missão, o foco agora passa a ser a preparação do novo integrante da chapa. "Agora a gente tem que treinar ele como vice, preparar para as sabatinas. É um homem muito bom, com uma história muito boa. Homem de primeira", elogiou Renan.

Renan também destacou o histórico de Medina na segurança pública: "Ele é um cara que tinha um histórico muito legal. Foi policial, tem uma história de bravura de trocar de posição com uma vítima de um sequestro, ficar na mão do sequestrador e convencer o sequestrador a voltar atrás. História bem bonita".

Aroldo Medina tem no currículo passagens pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul e já disputou eleições para a Prefeitura de Canoas (2004) e para o governo gaúcho (2002) pelo extinto PRP, além de ter ficado como suplente em pleitos para deputado estadual e vereador em Porto Alegre.

Com a indicação, o Missão se torna a terceira força política a definir a composição de sua chapa presidencial para 2026. Até o momento, o presidente Lula (PT) confirmou a reedição da aliança de 2022 com Geraldo Alckmin (PSB), e o ex-governador goiano Ronaldo Caiado chancelou uma chapa pura do PSD tendo Gilberto Kassab como vice.

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Os nomes anunciados pelas legendas ainda dependem de oficialização nas convenções partidárias, que ocorrem entre 20 de julho e 5 de agosto.