Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Alckmin vem a Minas em meio à busca do PSB por nome para disputa ao governo

Vice-presidente participará de agenda em Ouro Preto enquanto partido inicia processo de prévias após desistência de Rodrigo Pacheco

Publicidade
Carregando...
SP
Sílvia Pires
SP
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
06/06/2026 17:53 - atualizado em 06/06/2026 18:41

compartilhe

SIGA
×
Vice-presidente Geraldo Alckmin
Vice-presidente Geraldo Alckmin crédito: ABr

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), deve desembarcar em Minas Gerais na próxima semana em meio às articulações do partido para definir um candidato próprio ao governo do Estado. A visita ocorre poucos dias após o PSB mineiro confirmar que manterá o projeto de disputar o Palácio Tiradentes mesmo com a desistência do senador Rodrigo Pacheco (PSB).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Embora a programação ainda dependa de ajustes finais que devem ser concluídos em Brasília nesta segunda-feira (8/6), Alckmin já confirmou presença no Conexão Empresarial, em Ouro Preto, na região Central de Minas. O vice-presidente será o responsável pela palestra de encerramento do evento, prevista para a próxima sexta-feira (12/6).

Além da passagem por Ouro Preto, a expectativa é de que Alckmin cumpra compromissos em Conceição do Mato Dentro, município administrado pelo prefeito Otacílio Neto, presidente do PSB em Minas Gerais. Na cidade, o vice-presidente deve participar de atividades ligadas ao campus da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), cuja unidade recebeu credenciamento do Ministério da Educação em abril deste ano.

Leia Mais

A visita acontece em um momento de reorganização interna do PSB mineiro. Após a decisão de Rodrigo Pacheco de não disputar o governo estadual, a legenda anunciou nesta semana que realizará prévias para escolher seus representantes na disputa pelo Executivo e pelo Senado. O processo deve reunir nomes como o ex-procurador-geral de Justiça Jarbas Soares Júnior, o ex-presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) Julvan Lacerda, o empresário Josué Gomes e o ex-senador Clésio Andrade.

A direção estadual prepara um encontro para reunir filiados e discutir os rumos da sigla em Minas, incluindo a construção das chapas para deputado estadual e federal. A definição do nome escolhido pelo PSB, no entanto, só deve ser anunciada durante o período das convenções partidárias, previsto para julho.

Com a saída de Pacheco da disputa, a legenda tenta preencher o espaço deixado pelo senador, que era o favorito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para encabeçar seu palanque em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pacheco se filiou ao PSB em abril, após deixar o PSD, movimento interpretado como um gesto de aproximação com o governo federal. Apesar dos sinais favoráveis ao projeto nacional petista, o senador optou por não disputar o Executivo mineiro e afirmou recentemente que pretende encerrar sua trajetória política ao término do seu mandato como senador.

Tópicos relacionados:

candidatura geraldo-alckmin lula politica projeto psb pt

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay