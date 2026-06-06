Alckmin vem a Minas em meio à busca do PSB por nome para disputa ao governo

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), deve desembarcar em Minas Gerais na próxima semana em meio às articulações do partido para definir um candidato próprio ao governo do Estado. A visita ocorre poucos dias após o PSB mineiro confirmar que manterá o projeto de disputar o Palácio Tiradentes mesmo com a desistência do senador Rodrigo Pacheco (PSB).

Embora a programação ainda dependa de ajustes finais que devem ser concluídos em Brasília nesta segunda-feira (8/6), Alckmin já confirmou presença no Conexão Empresarial, em Ouro Preto, na região Central de Minas. O vice-presidente será o responsável pela palestra de encerramento do evento, prevista para a próxima sexta-feira (12/6).

Além da passagem por Ouro Preto, a expectativa é de que Alckmin cumpra compromissos em Conceição do Mato Dentro, município administrado pelo prefeito Otacílio Neto, presidente do PSB em Minas Gerais. Na cidade, o vice-presidente deve participar de atividades ligadas ao campus da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), cuja unidade recebeu credenciamento do Ministério da Educação em abril deste ano.

A visita acontece em um momento de reorganização interna do PSB mineiro. Após a decisão de Rodrigo Pacheco de não disputar o governo estadual, a legenda anunciou nesta semana que realizará prévias para escolher seus representantes na disputa pelo Executivo e pelo Senado. O processo deve reunir nomes como o ex-procurador-geral de Justiça Jarbas Soares Júnior, o ex-presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) Julvan Lacerda, o empresário Josué Gomes e o ex-senador Clésio Andrade.

A direção estadual prepara um encontro para reunir filiados e discutir os rumos da sigla em Minas, incluindo a construção das chapas para deputado estadual e federal. A definição do nome escolhido pelo PSB, no entanto, só deve ser anunciada durante o período das convenções partidárias, previsto para julho.

Com a saída de Pacheco da disputa, a legenda tenta preencher o espaço deixado pelo senador, que era o favorito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para encabeçar seu palanque em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pacheco se filiou ao PSB em abril, após deixar o PSD, movimento interpretado como um gesto de aproximação com o governo federal. Apesar dos sinais favoráveis ao projeto nacional petista, o senador optou por não disputar o Executivo mineiro e afirmou recentemente que pretende encerrar sua trajetória política ao término do seu mandato como senador.