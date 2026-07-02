Paris Filmes analisa viabilidade comercial e diz 'não' a filme de Bolsonaro

A distribuidora Paris Filmes descartou a distribuição no Brasil do filme "Dark Horse", sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A empresa, que atua como uma das principais distribuidoras no país, avaliou a viabilidade do filme, mas optou por não prosseguir.

No Brasil, a distribuição de obras só pode ser feita por empresas especializadas, grandes estúdios internacionais ou pelos próprios criadores sob regulamentação da Agência Nacional do Cinema (Ancine). Caso não haja um agente distribuidor, o filme não será exibido nos cinemas, o que pode provocar uma quebra na expectativa de lançamento em ano de eleições presidenciais e a tentativa de fomentar a continuação do “legado” bolsonarista com a candidatura do “filho 01” de Jair, Flávio Bolsonaro (PL). Outras distribuidoras não se pronunciaram sobre negociações em andamento.

Em nota, a distribuidora afirmou que recebe com frequência consultas de produtoras brasileiras e estrangeiras interessadas em avaliar a viabilidade comercial de projetos para o mercado nacional. Segundo a empresa, o filme Dark Horse foi um desses casos e passou por análise interna, mas a decisão foi não seguir com a distribuição.

A Paris Filmes ressaltou ainda que “não há negociação em curso, compromisso firmado ou contrato de distribuição relacionado ao filme”.

A produção do filme está incluída nas investigações de fraudes financeiras do Banco Master, então gerido pelo empresário Daniel Vorcaro, que citou negociações de custeamento do longa em proposta de delação premiada. Nela, o ex-banqueiro citou o Flávio e repasses feitos ao filme, que totalizaram R$ 61 milhões. No último mês, o site The Intercept Brasil divulgou áudios em que o presidenciável cobrou R$ 134 milhões do banqueiro para o custeamento do longa.

Mesmo sem a confirmação da distribuição, a dona da Go Up Entertainment Ltda, Karina Gama Ferreira, afirmou à Folha que estuda adiar o lançamento do filme, que pretende alcançar grandes premiações. "Queremos o Oscar nas categorias de melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original e melhor filme internacional", afirmou em nota enviada anteriormente.

Outra irregularidade do longa é em relação à regulamentação da produtora. Informações de dados abertos da Ancine dão conta que a empresa só foi regulamentada no sistema federal após ter firmado contrato milionário com Vorcaro. Antes do longa, nenhum outro filme havia sido registrado pela empresa, bem como pela dona da empresa ou outros CNPJs dela, Go7 Assessoria e ONG Instituto Conhecer Brasil.

Em entrevista à TV Globo e ao Globonews, Karina afirmou que o orçamento já utilizado no filme é de US$ 13 milhões – o que equivale a aproximadamente R$ 65,65 milhões. Com isso, o montante transferido pelo empresário representa cerca de 92% do orçamento atual da produção. Dentre os investimentos feitos no filme, está a contratação do ator Jim Caviezel, conhecido por interpretar Jesus em “A Paixão de Cristo”, no papel de Bolsonaro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A responsável pela produtora ainda argumentou que todo o dinheiro usado no filme veio do fundo Heavensgate, que é sediado nos Estados Unidos e administrado pelo advogado Paulo Calixto, que é aliado do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), irmão de Flávio e filho de Jair. Investigações da Polícia Federal (PF) indicam que a empresa Entre Investimentos e Participações, ligada a Vorcaro, foi a fonte de recursos para o filme. Outra linha de investigação suspeita que o dinheiro investido pode ter custeado a estadia de Eduardo nos Estados Unidos.